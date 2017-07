Vijfvoudig etappewinnaar Kittel stapt af in Tour de France

Door zijn afstappen blijft de 29-jarige Kittel op vijf etappezeges staan deze Tour. Hij was in de tweede, zesde, zevende, tiende en elfde rit de sterkste in de massasprint.

De Australiër Michael Matthews (Team Sunweb) neemt de groene trui over van Kittel, die 373 punten had. Matthews staat, inclusief zijn gewonnen tussensprint, op woensdag op 364 punten. Het Duitse Sunweb, dat Nederlandse roots heeft, heeft daardoor nu twee truien om de schouders. De Fransman Warren Barguil rijdt in de bergtrui.

Kittel was bezig aan zijn vijfde Tour. In totaal had hij veertien keer dagsucces. Met vijf ritzeges was de editie van 2017 zijn meest succesvolle Tour, nadat hij in 2013 en 2014 vier etappes won. Vorig jaar was hij een keer de snelste.

Bij afwezigheid van Peter Sagan, die na de vierde etappe gediskwalificeerd werd, hoopte Kittel de eerste Duitser sinds Erik Zabel in 2002 te worden die het groen naar Parijs brengt. Door zijn val slaagt hij dus niet in zijn missie.

Kittel is de zesde renner die de Tour verlaat in de groene trui. Cyrille Guimard (1972), Jan Raas (1980), Jann Kirsipuu (1999), Alessandro Petacchi (2003) en Tom Boonen (2005) gingen hem voor.