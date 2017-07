'Uran heeft voordeel in eerste Alpenrit omdat hij gewend is aan hoogte'

De renners bereiken in de zeventiende etappe op 28 kilometer van de finish het dak van de Tour met de Col du Galibier van 2642 meter hoogte. Daarvoor gaat het op de Col de la Croix de Fer ook al boven de 2000 meter (2067 meter).

"Die hoogte heeft impact op je lichaam", aldus Knaven woensdag voor de start in La Mure. "Ik denk dat Uran een groot voordeel heeft in deze rit. Hij woont zijn hele leven al op hoogte, en we weten dat hij altijd goed presteert op hoogte."

De 30-jarige Uran, die geboren is op 1830 meter hoogte in Urrao, staat na zestien etappes op de vierde plaats van het klassement, op 29 seconden van geletruidrager en Team Sky-kopman Chris Froome.

"We hebben hem deze Tour nog heel weinig in beeld gezien, maar hij zit er altijd bij en is nog nooit in de problemen geweest", aldus Knaven. "Maar we zullen Fabio Aru (de nummer twee op 18 seconden, red.) en Romain Bardet (de nummer drie op 23 seconden, red.) absoluut niet vergeten."

Afdaling

Froome zei dinsdag na de zestiende etappe dat de komende twee dagen de meest beslissende van deze Tour zullen zijn. Knaven verwacht op basis van het parcours dat vooral de etappe van donderdag voor verschillen kan zorgen tussen de klassementsrenners.

"Ik verwacht eerlijk gezegd meer vuurwerk in de etappe van morgen, omdat het dan bergop aankomst is. Vandaag is het nog ver naar de finish vanaf de top van de Galibier."

De renners moeten woensdag vanaf de top van die laatste klim nog 28 kilometer vooral dalen naar finishplaats Serre Chevalier.

"In die afdaling heb je in je eentje heel weinig kans om vooruit te blijven tegen een groep van vijf of zes man. Het eerste gedeelte is nog bochtig, maar daarna komt er grote weg waar het 4 à 5 procent naar beneden is. Daar kun je in je in je eentje niet hetzelfde tempo maken als een groep van vijf man erachter."

"Dat is het nadeel van deze rit. Tel daarbij op dat het waarschijnlijk wind tegen zal zijn op de Galibier en dan zijn het geen omstandigheden voor vroege aanvallen."

Landa

Knaven benadrukte woensdag nog maar eens dat Team Sky maar op één paard wedt, hoewel Mikel Landa er met een vijfde plaats op slechts 1 minuut en 17 seconden van zijn kopman Froome ook nog steeds heel goed voorstaat in het klassement.

"We spelen maar één kaart en dat is Froome. Het zou mooi zijn voor Landa als hij zijn plaats in het klassement vast kan houden, maar dat is geen doel op zich."

"Er zijn absoluut geen problemen tussen Landa, Froome en de ploeg. Hij wist toen hij naar de Tour kwam wat zijn taak was. Ik ben het er ook absoluut niet mee eens als mensen zeggen dat hij beter is dan Froome. Op elke bergop aankomst heeft hij tijd verloren, behalve afgelopen donderdag op Peyragudes toen hij twintig seconden won. En dat weet Landa zelf ook."

De zeventiende Tourrit is om 12.20 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 17.15 uur en 18.00 uur.