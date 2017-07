Overzicht: Zeges Mollema en Groenewegen Nederlandse hoogtepunten

Lotto-Jumbo

Bij Lotto-Jumbo, de enige Nederlandse ploeg in deze Tour, is het vizier vooral gericht op Groenewegen. De Amsterdammer mengt zich in de eerste twee weken in de massasprints, maar Marcel Kittel blijkt steevast een maatje te groot, waardoor dagsucces uitblijft.

Het gaat in de loop van de Tour wel beter met Groenewegen, die derde wordt in de tiende etappe en tweede in de elfde rit. In de slotrit naar de Champs-Élysées gaat hij vanuit de laatste bocht aan vanaf kop en staat de leiding niet meer af. De 24-jarige Amsterdammer wint de mooiste koers die je als sprinter kan winnen.

Voor het eerst in zijn loopbaan komt Robert Gesink zonder klassementsambities naar de Tour. Er staan slechts enkele kruisjes voor hem in het rittenschema: bergetappes waarin hij voor dagsucces wil gaan.

Een van die ritten is de achtste etappe met de Côte de la Combe de Laisia-Les Molunes als scherprechter. Gesink wordt tweede achter de verrassende Fransman Lilian Calmejane en de vorm die hij toont geeft hoop voor de rest van de Tour. In de volgende etappe gaat het al snel mis voor de Achterhoeker. Gesink is betrokken bij een valpartij en moet met een breuk in zijn wervelkolom de Tour verlaten.

Ook Jos van Emden moet in die negende etappe opgeven wegens vermoeidheid. Na zijn zege in de afsluitende tijdrit van de Giro d'Italia heeft Van Emden zijn hoop gevestigd op de eerste etappe, een tijdrit van veertien kilometer. De gele trui zit er echter niet voor hem in. Hij wordt zevende op vijftien tellen van de Brit Geraint Thomas (Sky).

Tom Leezer en Timo Roosen zijn als knechten van Groenewegen belangrijk in het positioneren van de sprinter, maar rijden verder tamelijk onzichtbaar. Net als veel andere ploegen slaagt Lotto-Jumbo er nooit in om een goede sprinttrein te formeren en is Groenwegen in de laatste kilometer vaak op zichzelf aangewezen. Roosen - bezig aan zijn tweede Tour - haalt Parijs niet, want in de negentiende etappe stapt hij ziek af.

Naast Groenewegen komt het grote succes van Lotto-Jumbo van een buitenlandse renner. Primoz Roglic soleert in de Alpen naar winst in de zeventiende etappe en bezorgt de Nederlandse formatie én zijn land Slovenië zo het eerste dagsucces ooit in de Tour.

Sunweb

Met Warren Barguil en Michael Matthews als kopmannen beginnen Laurens ten Dam, Ramon Sinkeldam, Roy Curvers, Mike Teunissen en Albert Timmer als knechten bij Sunweb aan de Tour. Als sterk collectief pakt Sunweb vier ritzeges (Matthews en Barguil beiden twee keer). Bij de tweede zege van Matthews in de zestiende etappe zorgt Sunweb er met sterk teamwerk voor dat de sprinters Kittel en Groenewegen niet mee kunnen doen om de dagzege. Die overwinning geldt als het toppunt van het uitmuntende optreden van de Duitse ploeg met Nederlandse roots.

De Nederlanders van Sunweb, voornamelijk Ten Dam, zijn ook enkele keren aanwezig in een kopgroep, maar slagen er niet in om mee te strijden om de dagzeges. Sunweb wint met Barguil het bergklassement en met Matthews de groene trui voor beste sprinter.

Trek-Segafredo

Bij Trek-Segafredo beginnen Mollema en Koen de Kort als knechten van Alberto Contador, maar nadat al snel blijkt dat de ervaren Spanjaard bezig is met een kansloze missie, mogen de Nederlanders voor dagsucces gaan.

Vooral Mollema weet zich wel raad met zijn nieuwe rol. Hij valt meermaals aan en in de vijftiende etappe volgt de bekroning én het Nederlandse hoogtepunt van deze Tour. In de zware Alpenrit rijdt hij op ruim 30 kilometer van de streep weg bij zijn medevluchters en komt hij solo over de streep in Le Puy-en-Velay.

Op 30-jarige leeftijd boekt Mollema zo zijn eerste etappezege in de Tour. Tijdens zijn zes eerdere deelnames had hij zich op het klassement gericht, met een zesde, zevende, tiende en elfde plaats als beste resultaten. Volgend jaar is de Groninger mogelijk weer kopman, omdat Contador (34) hoogstwaarschijnlijk zijn laatste Tour reed.

Van Baarle, Lammertink en Minnaard

Dylan van Baarle, Maurits Lammertink en Marco Minnaard krijgen alledrie een vrije rol in de Tour. Het trio, rijdend voor respectievelijk Cannondale-Drapac, Katusha en Wanty-Groupe Gobert, zit verschillende keren in een ontsnapping. Kansrijk voor de zege zijn ze echter nooit.

In de zevende etappe rijdt Van Baarle ruim 200 kilometer in de aanval en dat levert hem het rode rugnummer op voor meest strijdlustige renner. Lammertink en Minnaard rijden hun eerste Tour en halen net als Van Baarle Parijs.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement spelen de Nederlanders geen rol van betekenis. Mollema is de beste Nederlander in de eindrangschikking. De ritwinnaar wordt zeventiende op ruim een halfuur van winnaar Froome.

17. Bauke Mollema +37,43

40. Marco Minnaard +1.48,11

67. Laurens ten Dam +2.34,56

70. Koen de Kort +2.38,33

75. Maurits Lammertink +2.44,01

77. Dylan van Baarle +2.47,11

129. Mike Teunissen +3.43,52

142. Roy Curvers +3.53,38

148. Ramon Sinkeldam +4.01,54

156. Dylan Groenewegen +4.16,02

157. Albert Timmer +4.16,21

166. Tom Leezer +4.32,21

Opgegeven: Robert Gesink, Jos van Emden, Timo Roosen.