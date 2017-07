FDJ-renner Pinot geeft op in zeventiende Touretappe

Pinot, die eerder dit jaar al de Giro d'Italia reed, bezette de 52e plek in het algemeen klassement. Door de opgave van de 27-jarige renner heeft de Franse formatie nog slechts drie renners over: Davide Cimolai, Olivier Le Gac en Rudy Molard.

Eerder vielen Arnaud Démare, Mickaël Delage, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas en Arthur Vichot uit.

Pinot eindigde in 2014 nog als derde in het algemeen klassement van de Tour, achter Jean-Christophe Peraud (AG2R) en winnaar Vincenzo Nibali (Astana). In 2012 en 2015 won de Fransman een Touretappe.

Sieberg

Eerder op woensdag werd al bekend dat Marcel Sieberg niet meer van start ging in de zeventiende etappe. De Duitse renner van Lotto Soudal had buikgriep.

Sieberg was niet de eerste renner van de Belgische formatie die de Tour moest verlaten. Zondag stapte de Belg Tim Wellens in de vijftiende etappe uit.

De 35-jarige Duitser stond 166e in het algemeen klassement. Zijn beste resultaat deze Tour boekte hij in de vierde etappe. In de rit van Mondorf-les-Bains naar Vittel werd hij veertiende.

Sieberg was bezig aan zijn achtste Tour. In 2007 noteerde hij met een 120e plek zijn beste klassering.