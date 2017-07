Van Avermaet maant Tourdirectie meer aantrekkelijke etappes te plannen

"Ik hoop dat ook Gouvenou dit gezien heeft en voortaan meer kansen geeft aan renners als ik. Mijn type coureur mogen ze ook eten geven, als ze willen dat we naar de Tour blijven komen", zegt de Belg in Het Nieuwsblad.

Van Avermaet werd dinsdag vierde in de hectische waaierrit naar Romans-sur-Isère. Eerder deze Tour legde hij beslag op de vierde plek in de door Peter Sagan gewonnen etappe naar Longwy en werd hij tweede in de rit naar Rodez waar Michael Matthews zegevierde.

De 32-jarige klassiekerspecialist, die dit jaar onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke en Omloop Het Nieuwsblad won, kan niet tevreden zijn met die ereplaatsen in de Tour. "Maar ik kan mezelf niets verwijten. Het is niet dat ik tekortkom in deze Tour. Of dat ik niet goed genoeg ben."

"Ik sta er. Bij alle kansen die ik gekregen heb, rijd ik in de top vijf. Dat is het probleem niet", stelt de renner van BMC.

Kittel

Het probleem is volgens Van Avermaet dat er te weinig kansen zijn voor renners zoals hij. In het hooggebergte komt hij tekort en vlakke etappes draaien deze Tour standaard uit op een massasprint, die al vijf keer werd gewonnen door Marcel Kittel.

"Het aantal kansen op een etappewinst voor mij is flink tegengevallen", vindt Van Avermaet. "Ik had meer van dit soort ritten verwacht. Omdat ze ook voor het publiek meer spektakel opleveren dan de ritten die Kittel wint."

"Dat zeg ik met alle respect voor Kittel, en die ritten mogen er ook zijn, maar het moeten er geen zeven zijn. Rodez zaterdag, Romans-sur-Isère nu: dat zijn toch ritten die er echt inhakken. Ze kunnen zelfs lastiger zijn dan bergritten. Ook nu weer zijn er klassementsmannen die tijd verliezen."

Woensdag en donderdag lijkt Van Avermaet kansloos in de Alpenritten, zaterdag is er een individuele tijdrit in Marseille en zondag zijn de sprinters weer aan de beurt in Parijs. Daardoor blijft alleen de redelijk vlakke rit van vrijdag over als kleine mogelijkheid voor Van Avermaet.

"Als er wat wind staat, ga ik het toch proberen. Ik mag niet opgeven. Zolang er een kans is, blijf ik ervoor gaan."