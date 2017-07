Froome verheugt zich op 'mogelijk doorslaggevende' Alpenritten

De Britse titelverdediger begint woensdag met een voorsprong van achttien seconden op Fabio Aru aan de zeventiende etappe, een bergrit met onder meer twee collen van de buitencategorie.

"Ik weet zeker dat de volgende twee dagen de twee zwaarste opeenvolgende dagen in deze editie van de Tour worden", stelt Froome na de zestiende etappe. "Maar het is moeilijk te voorspellen wat ze voor het klassement gaan betekenen."

In het kielzog van Froome volgt niet alleen Aru, maar ook Romain Bardet en Rigoberto Uran hebben de klassementsleider nog in het vizier. Alle vier de favorieten staan binnen dertig seconden van elkaar. De 32-jarige geboren Keniaan voorspelt dan ook twee interessante dagen in de Alpen.

"Het zou kunnen dat we in elkaars wielen blijven zitten, maar de strijd om de gele trui zou straks ook weleens helemaal open kunnen liggen", aldus de kopman van Team Sky. "Mogelijk worden de komende etappes doorslaggevend. We zullen het zien."

Tijdrit

Toch heeft Froome wel een idee wie zijn grootste concurrent is in de slotweek van de Tour. "Het is moeilijk te zeggen omdat we allemaal zo dicht bij elkaar staan, maar als we met deze tijden aan de tijdrit beginnen is Uran het gevaarlijkst."

"Hij is de beste tijdrijder van ons vieren", kijkt de Brit alvast vooruit naar zaterdag, wanneer de renners op de voorlaatste dag een chronorace door Marseille afwerken. "Maar we moeten eerst maar eens afwachten hoe we deze twee dagen doorkomen."

Froome kijkt wel met vertrouwen uit naar de laatste vijf etappes. "Vooraf hoopte ik me in deze fase zo te voelen als ik me voel, dus ik verheug me op de komende dagen in de Alpen."

Woensdag volgt de eerste van twee zware bergritten, met onder meer de beruchte Col du Galibier.