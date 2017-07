'Derde ritzege Team Sunweb is misschien wel de mooiste'

"Deze overwinning was zwaarbevochten met de hele ploeg, we hebben het zelf afgedwongen", aldus Mike Teunissen. "Dus deze zege is misschien wel de mooiste van de drie."

Team Sunweb zette zich al vroeg in de waaieretappe van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère op kop toen duidelijk was dat topsprinters als Marcel Kittel en Dylan Groenewegen hadden moeten lossen op de eerste col van de dag. De Duitse formatie met Nederlandse roots bepaalde vervolgens voor het grootste gedeelde van de rit het (hoge) tempo.

Nerveus

"We wisten dat we een paar jongens achter de hand moesten houden, omdat het op het eind nog heel nerveus zou worden", zegt Teunissen. "Toen hebben we besloten dat Albert Timmer, Laurens ten Dam en ik zouden blijven rijden."

"Ik heb dus de hele dag tegen de wind in gebeukt. Zeker op de stukken tegenwind was het redelijk ondankbaar werk. Gelukkig zaten er nog wat afdalinkjes tussen, daardoor was het nog wel te doen."

Afzien

Toen Teunissen hoorde dat Matthews het in de sprint had afgemaakt door Edvald Boasson Hagen en John Degenkolb voor te blijven, wist hij dat hij niet voor niks keihard had gewerkt. "Het is het allemaal waard geweest."

Toch weet Teunissen dat zijn inspanningen hem woensdag weleens kunnen opbreken als het peloton begint aan een loodzwaar Alpenblok van twee etappes.

"Dinsdag heb ik daar niet over nagedacht", stelt de Tourdebutant. "Als ik woensdag aan het afzien ben, is het waarschijnlijk wel wat anders. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niet uit, de Tour is nu al super."

Dak

​De renners beginnen woensdag in La Mure officieel om 12.20 uur aan de 183 kilometer lange bergetappe naar Serre Chevalier. Onderweg liggen één col van de tweede, één col van de eerste en twee cols van de buitencategorie.

Na 155 kilometer wordt op de legendarische Col du Galibier het dak van deze Tour bereikt op 2642 meter hoogte. Daarna is het nog 28 kilometer bijna alleen afdalen naar de finish.