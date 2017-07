'Dood vogeltje' Bennett hoopte tevergeefs op wonder in zestiende Tourrit

"Ik voelde me zwak", aldus de 27-jarige Bennett in finishplaats Romans-sur-Isère. "Ik ben totaal leeg en had pijn op plaatsen waarvan ik niet wist dat ze zeer konden doen."

De klimmer voelde zich tijdens de etappes van zaterdag en zondag al niet fit en maandag op de tweede rustdag kreeg hij ook nog ruim 38 graden koorts.

"Als je wat ziekig bent, dan is de kans groot dat het zich doorzet, omdat je tijdens de Tour gewoon niet kan herstellen", zegt Lotto-Jumbo-ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport. "Er wordt zo veel van het lichaam gevergd dat je jezelf elke dag dieper in de shit duwt. Bij George is dat er ook uitgekomen."

Bennett begon dinsdag nog wel aan de zestiende rit, maar hij werd al snel gelost en met nog honderd kilometer te gaan stapte hij af. "Ik hoopte op een wonder en een makkelijke dag om te kunnen overleven, maar het ging direct vol gas op de eerste klim van de dag", stelt de Nieuw-Zeelander.

"Ik heb zo hard mogelijk gereden voor zo lang ik kon. Voor mijn gevoel sprintte ik, maar ik ging bijkans achteruit. Uiteindelijk berokken je jezelf alleen maar schade toe. Het is altijd gevaarlijk om te koersen met koorts."

Waaierrit

Ook Verhoeven had voor de etappe nog de hoop dat Bennett erdoorheen kon komen als het een rustige etappe zou worden waarbij een kopgroep de ruimte kreeg. In plaats daarvan werd het een waaierrit met een verschroeiende snelheid.

"Ook al is er een kleine kans, een renner wil altijd doorgaan", aldus de ploegleider. "Zelfs toen George op tien minuten van het peloton reed, wilde hij niet afstappen. Terwijl hij als een dood vogeltje op zijn fiets zat."

"Het komt hard aan dat we uit het klassement rollen en dat we door overmacht onze beste man kwijtraken. Maar het is ook wel iets wat we twee dagen geleden al zagen aankomen."

Emotioneel

Desondanks was het moment dat Bennett daadwerkelijk moest afstappen heel emotioneel voor de renner van Lotto-Jumbo.

"Ik heb de laatste maanden alles opzijgezet voor deze wedstrijd. Het was dus geen fijn moment om langs de kant van de weg te staan en te wachten op de ploegleiderswagen. Ik dacht aan alles wat ik hiervoor heb gedaan, aan dat ik Parijs niet binnen kan rijden."

"Het is enorm jammer dat ik de Tour moet verlaten. Dit is een van de ergste dingen die er is voor een wielrenner. Maar dit hoort ook bij de sport en ik moet in herinnering houden dat het 'slechts' een wielerkoers is."