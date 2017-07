Groenewegen 'kon gewoon niet beter bergop' op slechte dag Lotto-Jumbo

"Dit was gewoon een slechte dag voor ons", is ploegleider Nico Verhoeven duidelijk in gesprek met NUsport.

Groenewegen kon net als bijvoorbeeld groenetruidrager Marcel Kittel het tempo van het peloton niet volgen op de eerste klim van de dag en dat gat werd in de laatste 140 kilometer van de rit nooit meer gedicht.

"Het was een kwestie van niet harder kunnen op de eerste col", zegt Verhoeven over Groenewegen. "We wisten dat dit kon gebeuren en we probeerden het te voorkomen, maar op een gegeven moment zit je waar je zit."

Groenewegen zelf legde zich erbij neer dat zijn klimcapaciteiten hem de das omdeden in de eerste etappe van de derde Tourweek. "Wij hebben ons best gedaan om terug te komen, maar dat zat er niet in. Dat is misschien een gemiste kans. Aan de andere kant: we konden niet beter bergop. Dan moet je er ook genoegen mee nemen."

Kittel

Verhoeven had in eerste instantie nog hoop dat het groepje van Groenewegen het door Team Sunweb geleide peloton nog zou kunnen bijhalen, omdat er meerdere sprinters bij de achtervolgers zaten.

"Er waren best veel renners die terug wilden komen", stelt de ploegleider. "Maar het peloton reed gewoon harder dan wij konden rijden met de veertig achtervolgers. Dan houdt het op."

Lotto-Jumbo gaat zich nu vooral richten op de laatste twee sprintkansen voor Groenewegen (vrijdag en zondag) en de tijdrit van zaterdag, waar Primoz Roglic een kanshebber is.

"De komende twee dagen in de Alpen zullen superzwaar worden", aldus Verhoeven. "Maar misschien kunnen we daar toch wat energie sparen voor de doelen die nog haalbaar zijn."