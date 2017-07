Ten Dam: 'Kippenvel toen ik hoorde dat Matthews had gewonnen'

"Ik kreeg kippenvel toen ik hoorde dat Michael had gewonnen", zegt de Groningse veteraan (36). "Vanavond weer champagne. En bier!"

Matthews bekroonde in Romans-sur-Isère een knap staaltje teamwerk. "We konden voor deze etappe wel tien scenario's bedenken van wat er kon gebeuren", vertelt Ramon Sinkeldam. "Er was veel mogelijk."

Het eerste plan van Sunweb was om direct na de start tijdens de eerste klim met een aantal renners weg te rijden. "Dat lukte, want Michael, Simon Geschke en ik zaten in een groep van vijftien", aldus Ten Dam. "Maar Daniel Martin reed het gat dicht. Toen wisten we dat het Quick-Step tegen ons zou zijn vandaag."

De kopman van Quick-Step, groenetruidrager Marcel Kittel, kwam op de klim echter in de problemen. "Boven op die col zaten we er alle negen nog bij, toen zijn we gelijk gaan rijden", analyseert Sinkeldam. Ten Dam: "We hebben ze beetgepakt en de boel steeds verder aangedraaid."

Klamme handjes

Het sleurwerk van Sunweb werd bekroond door Matthews. De Australiër ging zaterdag op het steile klimmetje in Rodez al met de zege aan de haal in de veertiende etappe.

In Romans-sur-Isère drukte Matthews zijn wiel net als eerste over de streep. "Ik had even klamme handjes toen ik hoorde dat het een fotofinish was", aldus Ten Dam. "Even later kwam het bericht dat Michael weer had gewonnen. Dat gaf een fantastisch gevoel. Dit was een echte teamprestatie."