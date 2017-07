Matthews blij dat hij werk Sunweb kon bekronen na lossen Kittel

"Dat ik nu mijn tweede overwinning in drie etappes boek, zal ik morgen waarschijnlijk pas echt beseffen", jubelt de 26-jarige Matthews na de finish. "Ik ben normaal gesproken in staat om slechts één rit te winnen, de tweede is altijd het moeilijkst."

Matthews had aanvankelijk andere plannen in de 165 kilometer lange etappe. "Ik wilde eigenlijk mee met de ontsnapping, maar Quick-Step liet me niet gaan omdat ze natuurlijk niet wilden dat ik punten zou pakken."

"Toen ik hoorde dat Marcel Kittel (groenetruidrager, red.) moest lossen en op een minuut reed, zijn we volle bak gaan koersen", vertelt de Australiër, die zaterdag ook al de veertiende etappe had gewonnen, over de tactiek van Sunweb. "Als hij er niet bij is, heb ik betere kansen in de sprint."

Teamwerk

​"We wisten dat we in de aanval moesten om het hen lastig te maken. Op het moment dat de wind erbij kwam kijken en er waaiers ontstonden, zeiden we tegen elkaar: nu moeten we toeslaan en goed samenwerken. Dat pakte uiteindelijk goed uit. Mooi dat ik het teamwerk af kon maken."

Met zijn ritwinst verkleinde Matthews en passant het gat met de Duitser Kittel in het puntenklassement tot 29 punten (373 om 344). "Ik heb de tussensprint én de rit gewonnen, dus ik heb er weer vijftig punten bij", stelt hij tevreden vast.

