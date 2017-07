Matthews boekt tweede dagzege in waaierrit Tour, Froome behoudt geel

Matthews bleef de Noor Edvald Boasson Hagen en de Duitser John Degenkolb voor in de sprint. Een fotofinish moest uitwijzen wie er als eerste over de streep kwam.

Voor Matthews betekende het zijn tweede ritzege deze Tour. Zaterdag schreef hij al de veertiende etappe op zijn naam. Door de overwinning bracht hij zijn achterstand op groenetruidrager Marcel Kittel in het puntenklassement terug tot 29 punten.

In het algemeen klassement behield Froome zijn voorsprong van achttien seconden op Fabio Aru. Romain Bardet bezet op 23 seconden van de drievoudig Tourwinnaar de derde plaats.

Woensdag staat er een bergetappe op het programma in de Tour. Dan moeten de renners over 183 kilometer van La Mure naar Serre-Chevalier vier beklimmingen bedwingen, waaronder twee van de buitencategorie. De aankomst ligt 28 kilometer na de top van de Galibier, de slotklim.

Waaiers

In de zestiende etappe legde het peloton 165 kilometer van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère af. Onderweg kregen de renners een beklimming van de derde categorie en één van de vierde categorie tegen.

In de openingsfase zochten diverse renners de aanval, onder wie Maurits Lammertink. Uiteindelijk slaagden Sylvain Chavanel, Thomas De Gendt, Daryl Impey, Nicolas Edet en Thomas Degand er wel in om weg te komen, maar na 45 kilometer werd Chavanel als laatste van het kwintet weer ingerekend.

Ondertussen viel het peloton op de eerste beklimming uiteen in waaiers. Onder anderen Kittel, Dylan Groenewegen en Nacer Bouhanni kwamen in de tweede groep terecht.

Team Sunweb, de ploeg van Matthews, verrichte het kopwerk in het eerste peloton en breidde de marge met de tweede groep uit naar meer dan drie minuten. Bouhanni wist met behulp van zijn ploeggenoten van Cofidis wel terug te keren in de voorste groep.

Team Sky

George Bennett stapte na ongeveer 70 kilometer af. De Nieuw-Zeelander van Lotto-Jumbo, die twaalfde stond in het klassement, had al een aantal dagen last van een virus en was dinsdag nog niet hersteld.

Het eerste peloton bleef ondanks de stevige wind tot aan de laatste 20 kilometer bijeen. Op dat moment nam Team Sky de regie over van Team Sunweb, waardoor een groep van zo'n dertig renners overbleef.

Van de top van het algemeen klassement moesten Daniel Martin, Mikel Landa, Louis Meintjes en Alberto Contador lossen. Landa kon even later weer aansluiten in de voorste groep.

In de sprint ging Greg Van Avermaet van ver aan, maar werd de Belg in de laatste meters nog gepasseerd door Matthews, Boasson Hagen en Degenkolb. De drie renners kwamen vrijwel tegelijk over de finish, maar de Australiër bleek na een fotofinish de sterkste.

De groep met onder meer Kittel en Groenewegen kwam op meer dan zestien minuten achterstand over de meet.

