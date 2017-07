Aru stelt dat strijd om eindzege in Tour volledig open ligt

"Het gevecht om eindzege in deze Tour ligt volledig open", aldus de 27-jarige Aru op een persconferentie in Saint-Etienne. "We krijgen woensdag en donderdag twee heel belangrijke ritten in de Alpen en niemand kan nu al zeggen hoe hij zich gaat voelen op cols van boven de 2000 meter hoogte."

Met nog zes etappes te gaan staat de top vier van het klassement op minder dan een halve minuut van elkaar. Geletruidrager Chris Froome heeft een voorsprong van achttien seconden op Aru, 23 seconden op Romain Bardet en 29 seconden op Rigoberto Uran.

Daar net wat achter mogen ook Daniel Martin (vijfde op 1 minuut en 12 seconden), Froome zijn ploegmaat Mikel Landa (zesde op 1.17) en wittetruidrager Simon Yates (zevende op 2.02) nog hopen op het podium, of meer.

"Dat het zo close is, is voor ons allemaal een nieuwe situatie, ook voor Froome. Er zijn nog zoveel kanshebbers. Ik verwacht daarom dat het gevecht in het klassement pas in de voorlaatste etappe beslist zal worden", doelt Aru op de tijdrit van 22,5 kilometer zaterdag in Marseille.

Aanvallen

De Italiaan vindt wel dat Froome voorlopig als de belangrijkste kandidaat moet worden gezien voor de eindzege, omdat de titelverdediger de sterkste tijdrijder van de huidige top vier is.

"Maar Bardet eindigde vorig jaar op het podium (de Fransman werd tweede achter Froome, red.) en hij heeft deze Tour al laten zien dat hij heel sterk is en een sterk team om zich heen heeft. En ook Uran maakt tot nu toe een heel goede indruk."

Aru weet dat hij zelf in de twee zware Alpenetappes tijd zal moeten pakken op in ieder geval Froome om met een kans op de eindzege aan de tijdrit te kunnen beginnen.

"Ik ken de klimmen die we woensdag en donderdag over moeten, dat zou in mijn voordeel kunnen werken. Als ik kracht in mijn benen heb en me heel goed voel, zal ik altijd de mogelijkheid zoeken om aan te vallen in de bergen."

Aru heeft wel het nadeel dat zijn Astana-ploeg een stuk minder sterk is dan de Sky-formatie van Froome.

"We hebben al een aantal tegenslagen gehad deze Tour met het uitvallen van Dario Cataldo en Jakob Fuglsang", aldus de Vuelta-winnaar van 2015. "Alexey Lutsenko is ook gevallen, maar hij wil niet opgeven omdat hij het team wil helpen. Dat geeft aan dat we in de laatste week vol blijven vechten voor de eindzege."