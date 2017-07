Zubeldia (40) kondigt afscheid aan tijdens zestiende Tour de France

De 40-jarige Zubeldia rijdt momenteel voor de zestiende keer de Tour de France. In 2007 boekte hij met een vierde plaats in het algemeen klassement zijn beste prestatie in de Ronde van Frankrijk. Vier jaar eerder werd hij vijfde.

De Bask zou deze Tour eigenlijk niet meedoen, maar nadat zijn ploeggenoot André Cardoso werd betrapt op het gebruik van doping, werd hij aangewezen als vervanger. Zubeldia staat momenteel op de 44e plek in het algemeen klassement op ruim een uur (1.17,36) van koploper Chris Froome van Team Sky.

Zubeldia heeft de Clásica San Sebastian, de koers die Nederlander Bauke Mollema vorig seizoen won, aangewezen als zijn laatste wedstrijd.

In 1998 maakte Zubeldia zijn debuut in het profpeloton bij Euskaltel-Euskadi. Voor die ploeg kwam hij tot 2008 uit. Vervolgens trok hij naar Astana.

Vuelta

Bij de Kazachse formatie stond hij slechts één seizoen onder contract. Tussen 2010 en 2014 reed hij voor RadioShack, waarna hij naar zijn huidige ploeg Trek vertrok. Opvallend is dat hij van al zijn Tours maar een keer Parijs niet haalde. Dat was in 2004.

Zubeldia reed ook nog eens twaalf keer de Ronde van Spanje. Zijn beste eindklassering in de Vuelta was de tiende plaats bij zijn debuut in 2000.