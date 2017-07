Wielerploeg Lotto-Jumbo krijgt met Campina nieuwe subsponsor

Het budget van de Nederlandse formatie gaat daardoor stijgen. Overigens zal niet de naam van FrieslandCampina op het tenue prijken, maar die van sportvoedingslijn Vifit Sport.

Het nieuws werd maandag, op de rustdag van de Tour de France, bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst van Lotto-Jumbo in Saint-Etienne. FrieslandCampina wordt de vijfde sponsor van de ploeg, na Lotto, Jumbo, BrandLoyalty en Bianchi.

Richard Plugge, algemeen directeur van Lotto-Jumbo, is verheugd met FrieslandCampina als nieuwe sponsor. "Het is fantastisch nieuws dat een Nederlandse multinational ervoor kiest om in de wielersport te stappen. Deze sponsoring is een belangrijke aanvulling", aldus Plugge.

Belkin

Lotto-Jumbo, dat ook een schaatstak heeft, begon in 2015 als opvolger van Belkin als wielerploeg. Belkin was op zijn beurt opvolger van de Rabobankploeg.

De Nederlandse formatie is momenteel voor de derde keer aanwezig in de Tour, waar het nog nooit in de etappe won. In de Giro d'Italia had de ploeg wel dagsucces met de Sloveen Primoz Roglic (2016) en Jos van Emden (2017) en in de Vuelta a España wonnen Bert-Jan Lindeman (2015) en Robert Gesink (2016) een etappe.