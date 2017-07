Lotto-Jumbo wil extra budget gebruiken voor betere 'tweede lijn'

Lotto-Jumbo maakte op de tweede rustdag van de Tour de France bekend dat FrieslandCampina zich voor drie jaar aan het team heeft verbonden.

De naam van sportvoedingslijn Vifit Sport zal op het tenue van de ploeg prijken. FrieslandCampina is de vijfde sponsor van de ploeg, na Lotto, Jumbo, BrandLoyalty en Bianchi.

"Dit is een aanvulling op ons budget, dus dit geeft ons natuurlijk wat extra mogelijkheden", aldus algemeen manager Richard Plugge maandag in Saint-Etienne in gesprek met NUsport.

"Maar of we er nu heel veel geld bij krijgen of niet: ik denk dat onze kopmannen al echte wereldtoppers zijn. Alleen, en dit heb ik al vaker gezegd: onze 'tweede lijn' van renners kan gemiddeld naar een hoger niveau. We zullen dus vooral kijken naar die jongens."

Aanvulling

Plugge doelt daarmee op de renners die bijvoorbeeld sprinter Dylan Groenewegen moeten bijstaan in een massasprint, of mannen die Steven Kruijswijk, Robert Gesink of Primoz Roglic kunnen helpen goede klassementen te rijden in (grote) rondes.

"We zijn heel tevreden over onze kopmannen en we zijn ook heel tevreden over heel veel jongens uit de tweede lijn", zegt Plugge. "Maar we zien ook wel dat in die laatste categorie aanvulling kan plaatsvinden om de ploeg naar een nog hoger niveau te tillen. Dan kunnen de kopmannen nog beter presteren."

De huidige editie van de Tour de France lijkt de woorden van de algemeen directeur te ondersteunen. Lotto-Jumbo veroverde in de eerste twee weken tien toptienplaatsen, maar een overwinning ontbreekt nog.

"Ik heb daarom een dubbel gevoel", aldus Plugge. "We rijden een goede Tour, maar je wilt ook een keer op nummer één staan. Het uitvallen van Robert Gesink was natuurlijk een drama, maar daarna hebben we ook laten zien dat we er dichtbij kunnen komen. Die overwinning moet alleen nog vallen."

Schaatsen

Opvallend aan het nieuws van maandag was dat expliciet gemeld werd dat de nieuwe subsponsor zich alleen aan de wielerploeg van Lotto-Jumbo heeft verbonden. De ploeg heeft ook een schaatstak, met Sven Kramer als kopman, en sponsoren worden normaal gesproken gedeeld.

"We hebben met FrieslandCampina uiteraard over beide ploegen gesproken", stelt Plugge. "Ze zijn ook zeer geïnteresseerd in de schaatsploeg, maar we wilden nu alvast de sponsoring van de wielerploeg bekendmaken. Wat dat betreft moesten we even haast maken. Maar het is ook zeker de bedoeling dat het schaatsen erbij komt."

Lotto-Jumbo begon in 2015 als opvolger van Belkin als wielerploeg. Belkin was op zijn beurt opvolger van de Rabobankploeg.

De Nederlandse formatie is momenteel voor de derde keer aanwezig in de Tour, waar het nog nooit in de etappe won. In de Giro d'Italia had de ploeg wel dagsucces met de Sloveen Primoz Roglic (2016) en Jos van Emden (2017) en in de Vuelta a España wonnen Bert-Jan Lindeman (2015) en Robert Gesink (2016) een etappe.