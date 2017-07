Sagan benadrukt nogmaals dat Tourjury 'overhaast handelde' met uitsluiting

"Ik vind dat de jury overhaast heeft gehandeld", zegt hij maandag tegen het Duitse ZDF. Sagan werd uit koers gehaald, omdat hij met zijn elleboog Mark Cavendish naar de grond zou hebben gewerkt in de sprint. Ook de Brit moest de Tour uiteindelijk verlaten vanwege een schouderbreuk.

"Ik heb de beelden al meerdere keren bekeken", zegt Sagan. "Als je alles analyseert met de techniek van vandaag, vanuit verschillende perspectieven, met een vergrootglas, dan vind ik dat de jury overhaast geoordeeld heeft. Dat kan ik niet aanvaarden."

"Wat gebeurd is, is gebeurd", vervolgt de renner van Bora-Hansgrohe. "Ik ga door met mijn leven. Ik kan aanvaarden dat ik uit de wedstrijd lig. Wat ik niet aanvaard, is hoe ze de beslissing hebben genomen."

Het incident tussen Sagan en Cavendish leverde veel discussie op. In eerste instantie kreeg de Slowaak slechts een tijdstraf van 30 seconden. Ook werd hij teruggezet naar de 115e plek in het dagklassement en moest hij tachtig punten inleveren in de strijd om de groene trui.

Na een protest van Dimension Data, de ploeg van Cavendish, besloot de jury om Sagan alsnog naar huis te sturen. "Sagan heeft verschillende renners in gevaar gebracht in de laatste meters van de sprint in Vittel, onder wie Cavendish", zo liet Philippe Mariën, het hoofd van de wedstrijdjury, destijds weten.

Kittel

Sagan won van 2012 tot en met 2016 vijf keer op rij de groene trui. Dit jaar ging hij op jacht naar het record van Erik Zabel, die zes keer de trui voor beste sprinter in de Tour veroverde.

Nu Sagan er niet meer is in de Tour, lijkt Marcel Kittel zijn eerste groene trui te winnen. De Duitser staat na de tweede rustdag 79 punten voor op Michael Matthews, de nummer twee in het puntenklassement.

"Ik ben blij voor Marcel. Hij is een sterke sprinter. Met vijf ritzeges verdien je de groene trui", vindt de regerend wereldkampioen, die zelf de derde etappe in deze Tour op zijn naam schreef.

Sagan maakt op 29 juli, een week na de laatste etappe in de Tour, zijn rentree in het peloton in de Ronde van Polen.