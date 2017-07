Ten Dam (36) blij dat hij pensioen jaar kan uitstellen bij Team Sunweb

"Ik ben erg tevreden bij dit team en trots dat ik mijn bijdrage heb geleverd aan het succes van het team", zegt Ten Dam in een persverklaring van Sunweb.

Ten Dam was in de Giro d'Italia een van de helpers van winnaar Tom Dumoulin. Ook in de Tour de France is de ploeg succesvol met etappezeges voor Michael Matthews en Warren Barguil, die bovendien de bolletjestrui in bezit heeft.

"Omdat het zo goed gaat en ik er nog zoveel van geniet, heb ik besloten om mij pensioen nog een jaar uit te stellen", verklaart Ten Dam. "Ik ben blij dat ik bij Sunweb kan blijven en hoop ook komend jaar bij te kunnen dragen aan goede resultaten."

Ervaring

Ploegleider Aike Visbeek toont zich content met de contractverlenging van Ten Dam. "We zijn blij dat we kunnen blijven vertrouwen op Laurens' ervaring en steun in het algemeen klassement."

"Zijn kennis is van grote waarde voor de ontwikkeling van onze jonge coureurs", stelt Visbeek. "Zijn enthousiasme en liefde voor de sport maken hem een groot voorbeeld voor de rest van het team."

Ten Dam bezet de 68e plek in het algemeen klassement van de Tour, met een achterstand van 1 uur en 42 minuten op Chris Froome. In 2014 reed hij zijn beste Tour met een negende plek in het eindklassement.

De renners in de Tour hebben maandag een rustdag. Dinsdag staat een heuvelachtige rit van 165 kilometer tussen Le Puy en Velay en Romans sur Isère op het programma.