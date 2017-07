'Mollema bewijst met geweldige solo dat hij een vechter is'

"Als je 25 keer tweede bent geworden, waardeer je een zege heel erg, zeker in de Tour", aldus Guercilena, die Mollema eind 2014 overnam van Belkin, het huidige Lotto-Jumbo. "We waren het redelijk zat om steeds tweede te worden."

Ook in de Tour ging het tot zondag niet zoals gewenst bij Trek-Segafredo. Sprinter John Degenkolb kwam hard ten val in de vierde etappe door de elleboog die Peter Sagan aan Mark Cavendish uitdeelde en klassementsman Alberto Contador staat door verschillende valpartijen al 5 minuten en 37 seconden van het geel.

De opluchting en de vreugde waren daarom groot bij Amerikaanse formatie toen Mollema een solo van bijna dertig kilometer succesvol afrondde in Le Puy-en-Velay.

"Het was heel belangrijk voor ons team om een etappe te winnen", zegt Guercilena. "We proberen al dagen om in de kopgroep te komen. Zondag zaten we in eerste instantie niet mee, maar we hebben ons teruggevochten. Vooral Bauke, hij ging heel diep om bij de kopgroep te komen."

"Daarna reed hij een geweldige en heel lange solo. Deze overwinning bewijst dat Bauke een vechter is. Zelfs als hij niet de beste man in koers is, werkt hij als de beste man in koers. Dat is zijn grootste kwaliteit."

Giro

Tot zondag liep het seizoen van Mollema nog niet zo liep zoals hij van tevoren had gewild. De 30-jarige Groninger richtte zich in zijn eerste Giro d'Italia sinds 2010 op een goed klassement, maar zijn vormpeil was minder dan gehoopt en daardoor kwam hij niet verder dan een zevende plaats in het eindklassement.

"Zevende worden in de Giro is natuurlijk niet slecht, maar wij en hijzelf hadden er meer van verwacht", geeft Guercilena toe.

"Hij wist vervolgens dat hij naar de Tour ging om Contador te helpen en mogelijk voor een ritzege te gaan en dat is precies wat hij gedaan heeft. Deze zege is een prachtig beloning voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de ploeg."

Klassementsrenner

Mollema zei zondag na zijn zege dat hij volgend jaar weer als klassementsrenner naar de Tour wil. "Mijn hart ligt bij het klassement in de grote ronden. Drie weken aan een stuk knokken voor een positie is het mooiste dat er is.''

"Ik zie wel veel in de combinatie die ik nu heb gemaakt: een grote ronde voor het klassement rijden en een ronde meepakken om te kijken of je dagsuccessen kunt behalen. Twee grote ronden doen voor het klassement is tegenwoordig niet meer mogelijk."

Voor Guercilena zijn de toekomstplannen van Mollema op dit moment niet het belangrijkste. "Het plan is dat Bauke volgend jaar terugkomt in de Tour om voor een klassement te rijden. Maar dat gaan we op een later moment wel bespreken. Nu richten we ons op deze Tour en dit jaar."