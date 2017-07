Froome vreesde dat hij gele trui zou verliezen door lekke band

"Poeh, dat was even heel stressvol", zuchtte Froome na de finish van de rit in Le Puy-en-Velay. "Ik dacht echt dat ik de gele trui zou verliezen."

De kopman van Team Sky voelde de lucht uit zijn achterwiel lopen precies op het moment dat AG2R, de ploeg van Romain Bardet, hard op kop reed in de favorietengroep richting de voet van de Col de Peyra Taillade, een klim van eerste categorie met de top op 31,5 kilometer van de streep.

"Er is geen saai moment in deze Tour", zei Froome met een flauwe glimlach. "Het was alle hens aan dek. Michal Kwiatkowski gaf me direct zijn wiel en de rest van mijn ploeggenoten liet zich afzakken om me terug te brengen."

De geletruidrager reed aan het begin van de klim op ruim een halve minuut van zijn concurrenten, maar met hulp van zijn ploegmaats keerde hij nog voor de top terug. Mikel Landa, zelf de nummer zes van het klassement, reed het laatste gaatje dicht. Froome finishte tussen zijn concurrenten op iets meer dan zes minuten van ritwinnaar Bauke Mollema.

"Ik ben mijn team ontzettend dankbaar dat ik geen tijd heb verloren vandaag", aldus de titelverdediger, die zei geen problemen te hebben met de versnelling van AG2R. "Mijn lekke band en hun versnelling gebeurden ongeveer tegelijkertijd, ze hebben gewoon een knappe koers gereden vandaag."

Chaotisch

Froome kan maandag op de tweede en laatste rustdag nog steeds genieten van een voorsprong van achttien seconden op Fabio Aru, 23 seconden op Bardet en 29 seconden op Rigoberto Uran.

"Ik ben heel blij dat ik aan de goede kant van de streep sta", stelde de drievoudig Tourwinnaar. "Ik hoef op niemand tijd goed te maken. Dat is fijne positie met nog twee heel zware bergetappes en een tijdrit te gaan."

"Het was vandaag weer heel chaotisch, maar ik kan dat mentaal makkelijk van me afzetten en me richten op de komende etappes in de Alpen. Fysiek is het wel heel zwaar. De laatste vijf, zes dagen was het voortdurend vol gas. Je voelt de vermoeidheid in het peloton, de aanvallen zijn niet meer zo sterk als in de eerste week en de snelheid is lager."

Froome wilde niet te veel woorden vuilmaken aan het boegeroep dat hij zondag tijdens de etappe hoorde van de Franse fans. "We reden door de regio van Bardet, dus het publiek stond achter hem. Ik denk dat het Franse publiek ons dit jaar heel erg goed ontvangen heeft, het is mooi dat de fans zo betrokken zijn bij de koers."