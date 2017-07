Belgische vluchters noemen Mollema sterkste man in koers

Met name Serge Pauwels is vol lof over het optreden van de coureur van Trek, die een solo van liefst dertig kilometer winnend afsloot. De Belg van Dimension Data eindigde zelf als tiende.

"Toen Mollema aanging was de rest wat aan het twijfelen", zei Pauwels tegen Sporza. "Daarna hebben we wel met een achttal renners volle bak achter hem gereden, zonder een seconde dichterbij te komen. Dat de beste man vandaag gewonnen heeft, staat dus buiten kijf."

Ook Tiesj Benoot, de nummer elf van de dag, moest constateren dat er tegen de sterke Mollema niemand was opgewassen.

"We wisten dat de vlucht vandaag een grote kans op slagen had. Ik was mee, maar uiteindelijk was Mollema de sterkste renner. Hij liet dat al zien op die twee cols van eerste categorie. Ik zag veel renners er doorheen zakken toen hij op kop reed en dat waren geen prutsers."