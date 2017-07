Belg Wellens verlaat Tour in vijftiende etappe

In de rit van zondag, die begon met een klim, moest hij al snel het peloton laten lopen. Niet veel later stapte Wellens, die kampt met een zonneallergie, af.

Wellens weigert om de zonneallergie te bestrijden cortisonen, waar hij een attest voor zou kunnen aanvragen.

De tweevoudig winnaar van de Eneco Tour stond 169e in het algemeen klassement zijn tweede Tour. Twee jaar geleden werd hij 129e bij zijn Tourdebuut.

Wellens was in de Tour een belangrijke knecht voor André Greipel. De Duitse sprinter aast in deze editie van de Tour nog op zijn eerste dagzege. In de massasprints waren Marcel Kittel (vijf keer) en de inmiddels afgestapte Arnad Démare te snel.

Wellens is de enige renner die moest afstappen in de door Bauke Mollema gewonnen vijftiende etappe. Er zijn nog 175 renners in koers.