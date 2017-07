Dolgelukkige Mollema noemt zege in vijftiende Touretappe 'super'

"Dit is echt super. Op dertig kilometer van de meet dacht ik: ik ga gewoon. Op explosiviteit had ik het niet gered tegen die mannen. Ik voelde me goed. Ik kon blijven gaan", zei de Nederlandse renner van Trek-Segafredo voor de camera van de NOS.

Mollema maakte indruk door in de heuvelachtige slotfase uit de greep van enkele medevluchters te blijven en solo over de finish te komen in de straten van Le-Puy-en-Velay.

"Ik had al snel een klein gaatje dus ik wist dat ik een goede kans zou maken op de dagzege. Toen de voorsprong op een gegeven moment een halve minuut werd, was ik vrij zeker van mijn zaak. Dat geef ik bijna nooit uit handen."

Toch was het in de laatste tien kilometer nog even billenknijpen voor Mollema toen Diego Ulissi, Tony Gallopin, Primoz Roglic en Warren Barguil op tien seconden waren genaderd.

"Ik reed op het vlakke gedeelte gelukkig weer iets verder bij ze weg. In de laatste kilometer wist ik zeker dat ik zou gaan winnen. Geweldig dat het me is gelukt."

Balend

Mollema zat in het begin van de rit nog balend in het peloton. "Er reden gelijk tien man weg en de sprintersploegen en Team Sky gooiden de boel meteen dicht. Mijn ploeggenoten hebben het vervolgens uitstekend gedaan door het tempo weer wat omhoog te voeren."

"Daardoor kon ik er aan de voet van de eerste klim vandoor en hebben we met 25 man de oversteek gemaakt. Er zaten veel sterke renners in de kopgoep. Ik had geen idee hoe sterk ik was, maar op het einde kwam ik er heel goed doorheen."

Met de etappezege heeft Mollema zijn doel voor deze editie van de Tour behaald. "Hier kwam ik voor. Toen Alberto (Contador, red) vorige week veel tijd verloor, wist ik dat er kansen zouden komen voor mij. Een paar dagen geleden wilde ik er al voor gaan, maar toen kwam ik helaas niet in de ontsnapping terecht."