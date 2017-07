Aru gelooft nog in zijn kansen ondanks verliezen gele trui

De Astana-kopman kon op de laatste steile helling naar Rodez niet mee met de klassementsrenners en verloor liefst 24 seconden, waardoor Froome weer achttien seconden voorligt.

"Ik zat een beetje te veel achterin", analyseerde Aru de rit na afloop tegenover Cyclingweekly. "Daardoor moest ik veel geven om terug te komen. Met 1,5 kilometer lag de groep volledig uit elkaar. Ik kwam te laat."

Toch gelooft Aru nog in zijn eigen kansen. "Het is belangrijk dat ik mijn focus niet verlies. Ik zou graag de trui hebben behouden, maar Tour wordt nog heel zwaar, dus er is nog helemaal niets verloren."

Martinelli

Astana-teambaas Giuseppe Martinelli noemt het "geen al te groot drama" dat Aru tijd verloor. "Het is vervelend. Voor ons was het een off-day, maar dat kan natuurlijk weer anderen overkomen in de volgende etappes."

Martinelli gelooft dat Aru nog genoeg schade kan aanrichten in de laatste week. "Ik heb vooral vertrouwen in hem tijdens de ritten in de Alpen."

Zondag gaat de Tour verder met een bergetappe. In de vijftiende etappe van Laissac-Sévérac l'Église naar Le Puy-en-Velay moeten de renners onder meer twee beklimmingen van eerste categorie over.