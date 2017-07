Team Sunweb legt nadruk op teamgeest na dubbel Toursucces

Michael Matthews reed in Rodez naar de overwinning in de veertiende etappe, een dag nadat Warren Barguil in Foix de dertiende etappe op zijn naam had geschreven.

Waar de zege van Barguil in de tweede Pyreneeënrit nog vooral zijn eigen verdienste was omdat hij vanuit een kopgroepje naar de winst sprintte, daar was de hele ploeg zaterdag betrokken bij de overwinning van Matthews.

"Uiteindelijk is de zege natuurlijk de verdienste van Michael, maar we hebben er met z'n allen aan bijgedragen", zegt Team Sunweb-renner Mike Teunissen in gesprek met NUsport. "Dat maakt het net even wat mooier."

"Michael is de hoofdpersoon, maar als je kijkt wat Ramon Sinkeldam en Albert Timmer in het begin van de etappe deden, wat er in het middengedeelte nog op kop gereden moest worden en wat de jongens in de lead-out lieten zien, dan denk ik dat iedereen zijn steentje wel heeft bijgedragen aan deze overwinning."

Karwei

Volgens Aike Visbeek tekent het harde werk in rit veertien de instelling bij Team Sunweb. "Wij zijn hier met negen renners en ze willen allemaal voor elkaar rijden", zegt de ploegleider.

"Dit is ook een overwinning van de ploeg. Als je bijvoorbeeld ziet hoe Barguil de longen uit zijn lijf fietst voor Matthews, dat is ongelooflijk en tekent de spirit in dit team.''

Ook Arthur van Dongen, een andere ploegleider van Team Sunweb, roemt het werk van zijn manschappen. "Deze twee dagen toonden aan hoe sterk de ploeg is en de mannen die het karwei moeten afmaken. Daar kunnen we trots op zijn.''

Sky

Team Sunweb zou zondag in de lastige rit door het Centraal Massief, met twee cols van de eerste categorie, de eerste ploeg kunnen worden sinds Sky in 2012 die drie ritzeges op rij weet te pakken.

Vijf jaar geleden gingen de laatste drie etappes van de Ronde van Frankrijk respectievelijk naar Mark Cavendish, Bradley Wiggins en nogmaals Cavendish.

"Ha, waarom niet", zegt Teunissen over een mogelijk 'hattrick' voor zijn ploeg. "Het zal erg moeilijk worden, want het begin van de etappe is heel erg lastig. Maar het gaat nu lekker, dus we gaan het in ieder geval proberen."

De vijftiende etappe, de laatste voor de tweede rustdag, begint zondag officieel om 13.10 uur in Laissac-Sévérac-l'Église. De finish is na 189,5 kilometer in Le Puy-en-Velay en wordt verwacht tussen 17.45 uur en 18.15 uur.