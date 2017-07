Froome 'geschokt' door grote tijdverschillen in Rodez

"Ik ben geschokt dat we vandaag dezelfde tijdverschillen zien als in de zware Pyreneeënrit van donderdag", aldus Froome op zijn persconferentie na de finish in Rodez.

De Brit eindigde op één seconde van winnaar Michael Matthews als zevende op de listige aankomst, na een klimmetje van 570 meter à 9,6 procent. Aru kwam pas als dertigste over de streep op 25 tellen.

De kopman van Astana had maar een voorsprong van zes seconden op Froome en raakte dus na twee dagen de leiding in het klassement alweer kwijt aan de titelverdediger.

"Ik heb geen idee wat er met Aru is gebeurd, dat zal je aan hem moeten vragen", zei Froome. "Ik weet wel dat mijn voordeel vandaag mijn team was. Mijn ploegmaats hebben me geweldig van voren gehouden in de finale en dat was heel belangrijk met alle snelle en technische bochten."

"In de laatste kilometer schreeuwde Michal Kwiatkowski ook nog 'go, go', omdat hij zag dat er gaten ontstonden. Dat gaf me nog meer motivatie om alles te geven. Door mijn teamgenoten ben ik dus weer terug in het geel."

Uitdaging

Froome leek zaterdag ook antwoord te geven op de mensen die na de zware Pyreneeënrit van donderdag twijfelden aan zijn vorm. De kopman van Team Sky moest op weg naar Peyragudes passen in de laatste steile hectometers en verloor twintig seconden op Aru.

"Ik had toen gewoon een mindere dag, maar ben daarvan hersteld", stelde Froome. "Vandaag, na twee zware dagen in de Pyreneeën, zag je pas echt hoe iedereen er voorstaat. Dat is het echte ronderennen."

De Engelsman weet echter ook dat de verschillen in het klassement nog steeds heel klein zijn. Hij heeft een voorsprong van achttien seconden op Aru, 23 seconden op Romain Bardet en 29 tellen op Rigoberto Uran.

"Voor de Tour zei ik al dat dit de grootste uitdaging uit mijn carrière zou worden vanwege het parcours", aldus Froome. "Er zijn maar drie aankomsten bergop en heel weinig tijdritkilometers. We wisten dus dat het heel close zou worden en de koers heeft dat alleen maar bevestigd."