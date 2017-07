'Kleine verschillen maken Tour heel interessant voor publiek én renners'

"Voor de Tour hadden veel mensen al voorspeld dat het dit jaar moeilijk zou zijn om verschillen te maken en daardoor is het nu heel mooi om naar te kijken", aldus Knaven zaterdag voor de start van de veertiende etappe in gesprek met NUsport.

Met nog acht ritten te gaan staat de top vier binnen 35 seconden van elkaar. Geletruidrager Fabio Aru heeft zes seconden voorsprong op Froome, 25 seconden op Romain Bardet en 35 tellen op Rigoberto Uran.

"Dat maakt de Tour heel interessant dit jaar", vindt Knaven. "Ook voor ons als ploegleiders en voor de renners; voor niemand is het gesneden koek. Ja, we hadden graag al ver voorgestaan met Froome, maar dit is ook een mooie uitdaging. En we hebben er alle vertrouwen in dat we de Tour met een goed resultaat kunnen afronden."

Rodez

Door het secondenspel in deze Ronde van Frankrijk zijn ritten als die van zaterdag ook zeer belangrijk voor de toppers in het klassement. Na een glooiend laatste gedeelte finisht de veertiende etappe in Rodez op een heuvel van 570 meter lang en een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6.

"De klassementsrenners moeten zich vandaag in de strijd van voren mengen, want als je dat niet doet, verlies je al gauw twintig seconden", zegt Knaven.

Twee jaar geleden kwam de Tour ook aan in Rodez en toen kwam Froome in een eerste groepje met klassementsrenners op zeven seconden van winnaar Greg Van Avermaet over de streep. Het tweede groepje zat al op zeventien tellen.

Tricky

"Als de gaten vandaag zo zijn als twee jaar geleden en Chris zit weer in de eerste groep en Aru niet, dan neemt Chris de gele trui weer over", rekent Knaven voor. "Het is een tricky aankomst waar je als klassementsrenners heel alert moet zijn."

"Secondes gaan heel belangrijk zijn deze Tour, zeker omdat we niet weten wat er volgende week gaat gebeuren in de rit met aankomst op de Izoard. Het is deze Tour tot nu toe gebleken dat de klimmers heel erg aan elkaar gewaagd zijn, dus dan zijn dit soort ritten heel belangrijk."

De officiële start van de veertiende etappe was om 13.20 uur in Blagnac. De finish wordt verwacht tussen 17.25 uur en 17.55 uur.

​