'Uran was eigenlijk niet eens van plan voor klassement te rijden'

"We waren eigenlijk niet van plan om voor het klassement te rijden deze Tour, maar blijkbaar is Rigoberto zo goed, dat hij er nu toch heel goed voorstaat", aldus Dylan van Baarle, de Nederlandse ploegmaat van Uran bij Cannondale-Drapac, in gesprek met NUsport.

Uran kwam vrijdag in de korte Pyreneeënrit samen met zijn grootste concurrenten Fabio Aru, Chris Froome en Romain Bardet over de streep in Foix. De Zuid-Amerikaan staat daardoor in het klassement nog steeds vierde, op slechts 35 seconden van het geel van Aru.

"Voor mij is het geen verrassing dat hij het zo goed doet. Voor hemzelf misschien wel", zegt Van Baarle met een glimlach.

Giro

Uran heeft in de Giro d'Italia al bewezen dat hij een goed klassement kan rijden in een grote ronde, want hij eindigde in 2012 en 2016 als zevende en in 2013 en 2014 als tweede in Italië. In de Ronde van Spanje en de Ronde van Frankrijk wist de Colombiaan nog nooit in de top twintig te eindigen. Zijn beste uitslag in de Tour is de 23e plaats in 2011.

Voorlopig hoort Uran in deze editie van 'La Grande Boucle' echter steevast bij de besten bergop. Afgelopen zondag was hij zelfs de beste in de loodzware koninginnenrit naar Chambéry.

"Binnen het team kwamen we met een duidelijk doel naar de Tour om een rit te winnen", stelt Cannondale-ploegleider Charly Wegelius.

"Dat doel wisten we al vroeg in de ronde af te strepen. Nu hopen we dat we succes kunnen blijven hebben als team. We weten dat Rigoberto de kwaliteiten en de ervaring heeft om voor het klassement te rijden in een grote ronde."

Relaxed

Zowel Wegelius als Van Baarle blijft voorzichtig als gevraagd wordt hoever Uran deze Tour kan reiken. "Wie zal het zeggen? In de laatste week van een grote ronde gaat het er meer om wie er wegzakt dan wie nog weet te klimmen", aldus Wegelius.

"Natuurlijk is er veel mogelijk", zegt Van Baarle. "Maar er komen nog heel veel lastige aankomsten aan deze Tour. Ik denk dat de achttiende etappe met de finish op de Izoard vooral een sleuteletappe is."

Het goede optreden van Uran en het feit dat de top vier van het klassement binnen een minuut staat en de top acht binnen 2 minuten en 7 seconden, tekent het open karakter van deze Tour tot nu toe.

"Veel teams doen mee om de zege", aldus Wegelius. "Ik denk dat organisatie goed werk heeft geleverd door een parcours uit te tekenen met veel variatie erin. Tot dusver zien we geen renners die superdominant zijn, dus ik hoop dat de mensen thuis ervan genieten."