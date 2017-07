Mollema noemt korte en explosieve rit 'mooi maar superzwaar'

"Het was een mooie rit om te rijden en voor het publiek was er ook veel spektakel", aldus Mollema, die op de 39e plaats de beste Nederlander was in finishplaats Foix. "Maar het was ook superzwaar, juist omdat het zo kort en explosief was."

De Groninger zat zeker in het eerste deel van de etappe steeds aan zijn maximum, omdat hij mee wilde zitten in de ontsnapping. Hij kwam in de eerste 25 kilometer ook in een groep terecht die in de achtervolging ging op een trio koplopers, maar Mollema en co kregen nooit meer dan een half minuutje van het peloton.

"Het kostte veel energie, maar ik hield me aan mijn plan van vandaag en dat was volle bak proberen om in de kopgroep te komen", zei de renner van Trek-Segafredo.

"Op zich zat ik best in een goede groep, maar het tempo in het peloton bleef hoog. Je hoopt dat het helemaal stilvalt en je een paar minuten cadeau krijgt. Als dat niet gebeurt, weet je dat het lastig wordt."

Contador

Op de eerste col van de dag was het avontuur van Mollema voorbij. Hij zag vervolgens dat zijn ploegmaat Alberto Contador samen met Mikel Landa in de aanval ging. Dat duo kreeg later gezelschap van Nairo Quintana en Warren Barguil.

Dat kwartet mocht in Foix sprinten om de ritzege en Barguil was de beste, voor Quintana, Contador en Landa.

"Als klassementsrenners als Contador en Landa wegrijden, dan weet ik dat ik op dit moment niet de benen heb om het die mannen moeilijk te maken", aldus Mollema. "Ik bleef nog wel even aanhaken bij het peloton, maar wist dat mijn plan om mee te zitten vandaag niet gelukt was."

De Nederlander zag wel met genoegen dat zijn kopman Contador ondanks al zijn pech - de Spanjaard ging de laatste dagen in totaal vier keer onderuit - vechtlust toonde en meedeed om de ritzege.

"Ik ben blij dat Contador een mooie show opgevoerd heeft. Hij voelt zich nog niet super na al zijn valpartijen, maar toch is hij er vol voor gegaan."