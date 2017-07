Ploegleider Visbeek trots op Barguil na 'hele knappe overwinning'

De Fransman bleef in de dertiende etappe Nairo Quintana en Alberto Contador voor in de sprint van een kopgroep. "Een hele knappe overwinning van Warren", complimenteerde Visbeek zijn renner. "Hij heeft er hard voor gewerkt."

Barguil kwam als eerste uit de laatste bocht en hield stand tot de finish. "Hij wist dat hij op zijn minst op de tweede positie moest zitten in de laatste bocht. Hij kan goed sturen en hij maakt het af."

De 25-jarige Barguil is de eerste Fransman sinds David Moncoutié in 2005 die een ritzege in de Tour boekt op 'Quatorze Juillet', de Franse nationale feestdag. "Dat is een droom voor elke Fransman", vervolgde Visbeek. "Het is op zo'n dag een gekkenhuis in Frankrijk. Zijn vriendin en zijn familie waren vandaag ook in de Tour, dat viel allemaal perfect samen."

Afgelopen zondag greep Barguil nog net naast zijn eerste ritzege in de Franse wielerronde. Toen moest hij na een finishfoto zijn meerdere erkennen in Rigoberto Uran. "Warren is erg sterk deze Tour. Bovendien rijdt hij niet alleen voor zichzelf."

Kopwerk

Ook voor zijn ploeggenoot Michael Matthews verrichte de bolletjestruidrager al het nodige kopwerk in de Tour. "In een sprintetappe reed hij vol tegen de wind op kop voor Michael. Hij rijdt voor de hele ploeg."

Barguil verstevigde in de dertiende etappe ook zijn leidende positie in het bergklassement, waarin hij 61 punten voorsprong heeft op nummer twee Mikel Landa. "Ik denk dat hij de concurrentie in de strijd om de bolletjestrui vandaag ontmoedigd heeft."

Visbeek denkt dat de renner van Team Sunweb de bolletjestrui nauwelijks meer kan ontgaan. "Er zijn nog wel wat punten te verdienen, maar als hij nog een keer punten sprokkelt heeft hij hem binnen."