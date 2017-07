Knaven ziet ondanks teleurstelling 'zelfverzekerde en strijdvaardige' Froome

"Ik geloof niet dat Chris zich zorgen maakt, dat hebben we in ieder geval niet aan hem gemerkt", aldus Knaven vrijdag in Saint-Girons voor de start van de dertiende rit, een korte bergetappe.

"Ik denk dat Chris nog steeds zelfverzekerd is. Eén slechte dag is nog geen slechte Tour. Natuurlijk was hij gisteren zwaar teleurgesteld door het tijdverlies, dat is logisch. Maar vandaag is hij weer de normale Chris en gewoon strijdvaardig."

Froome moest donderdag in de steile laatste hectometers passen, waardoor hij slechts zevende werd op 22 seconden van ritwinnaar Romain Bardet. De titelverdediger zakte in het klassement naar de tweede plaats, op zes seconden van Fabio Aru.

"Hij had de benen niet om op het laatste steile stuk met de andere mannen mee te gaan", zegt Knaven. "We gaan er vanuit dat het gewoon een mindere dag was, want normaal heeft Chris geen problemen met steile klimmen."

"Hij rijdt al twee weken goed en hij staat er nog steeds goed voor. We moeten niet vergeten dat hij altijd nog maar op zes seconden tweede staat, dat is nog steeds een prima uitgangspositie. Maar het is wel een nieuwe situatie voor ons allemaal."

Controleren

Team Sky hoeft namelijk vrijdag in de 101 kilometer lange etappe naar Foix over drie cols van de eerste categorie niet te controleren, zoals de Britse formatie dat donderdag wel van begin af aan deed.

"Er kan vandaag van alles gebeuren", zegt Knaven met een lach. "We zullen paraat zijn vanaf de start. Het is een heel onvoorspelbare etappe."

"Iedereen vond het saai dat Sky steeds de gele trui had, maar iedereen wist wel waar hij aan toe was. Nu weet niemand dat, ook wij niet. Maar onze mannen zijn er klaar voor. De ploeg is sterk en we hebben verschillende renners die we kunnen uitspelen als het nodig is."

De tweede en laatste Pyreneeënrit is om 14.45 officieel begonnen. De finish wordt verwacht tussen 17.15 uur en 17.35 uur.