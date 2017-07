'Korte ritten hebben laatste jaren vaak voor spektakel gezorgd'

"We hebben de laatste jaren vaak gezien dat korte ritten voor spektakel zorgen", aldus Bauke Mollema in gesprek met NUsport. "Ik verwacht niet dat het vrijdag anders zal zijn."

De Pyreneeënetappe van Saint-Girons naar Foix met onderweg drie cols van de eerste categorie zorgt voor enige vrees bij de klassementsrenners. Chris Froome, die donderdag de gele trui kwijtraakte aan Fabio Aru, gaf eerder deze week toe dat de rit al enige tijd in zijn achterhoofd zit.

De Brit heeft daar ook een goede reden voor, want in de Ronde van Spanje van vorig jaar verloor hij ruim tweeënhalve minuut op de latere eindwinnaar Nairo Quintana in een pittige bergrit van slechts 118,5 kilometer.

Quintana schoof in die Vuelta-etappe samen met twee ploegmaten mee toen Alberto Contador al na zes kilometer aanviel. Froome kwam zonder knechten in een tweede groep terecht en kon vervolgens zijn kansen op de eindzege in Spanje wel vaarwel zeggen.

Invliegen

Lotto-Jumbo-troef George Bennett, de huidige nummer negen van het klassement, verwacht vrijdag in de Tour ook bijzondere acties.

"Het wordt honderd kilometer vuurwerk. Contador zal zeker iets geks doen, misschien Quintana, en misschien zelfs wel Team Sky", doelt de Nieuw-Zeelander op de sterke ploeg van Froome.

Ploegleider Nico Verhoeven onderschrijft de woorden van zijn pupil. "De afgelopen jaren is aangetoond dat dit ritten zijn waarbij ze er vanaf de start invliegen."

"Als een klassementsrenner dan vanaf het begin slechte benen heeft, kan hij heel veel tijd verliezen. Dan praten we niet over een paar, maar over twintig minuten. Het wordt heel spannend, ook omdat de etappe van donderdag voor iedereen lastig is geweest."

Uitslapen

Voordeel voor de renners is dat ze wat langer kunnen uitslapen, want de start is pas om 14.35 uur. "Dat is erg fijn", zegt Trek-Segafredo-renner Koen de Kort. "Maar daarna is het wel van begin tot eind volle bak."

Mollema ziet de tweede en laatste Pyreneeënrit vooral als een nieuwe kans om voor een ritzege te gaan.

"Ik moet misschien even een goede warming-up doen, in ieder geval wat meer dan donderdag", zegt de Groninger met een knipoog. "Ik moet zorgen dat ik er vanaf de start klaar voor ben, dus misschien neem ik maar een extra kopje koffie."