Froome: 'Had gewoon niet de benen om tempo te volgen'

"Die zijn er niet", vertelde de kopman van Team Sky, nadat hij 22 seconden achter ritwinnaar Romain Bardet over de finish was gekomen in de eerste Pyreneeënrit.

"Ik had gewoon de benen niet vandaag. Ik deed er alles aan, maar kon gewoon niet volgen. Het team heeft geweldig werk verricht, maar ik kon het helaas niet afmaken. Het was gewoon een hele zware dag vandaag."

Froome was zo sportief om zijn voornaamste rivalen voor de eindzege in de Tour meteen te feliciteren.

"Het is een mooie overwinning voor Romain Bardet, en petje af voor Fabio Aru voor het overnemen van de gele trui. Maar er zijn nog negen etappes te gaan."

Het is pas voor het eerst deze Tour dat de gele trui niet in handen is van Team Sky. Geraint Thomas won de proloog in Düsseldorf en stond de leiderstrui na vier dagen af aan zijn kopman Froome.