Mollema zat balend in peloton in eerste Pyreneeënrit

"Vrijdag is er weer een nieuwe kans voor mij", aldus Mollema over de ultrakorte dertiende rit van Saint-Girons naar Foix over 101 kilometer. "Dan hoop ik de ontsnapping wel te halen."

De renner van Trek-Segafredo kondigde donderdagochtend bij de start van de eerste Pyreneeënrit in Pau al aan dat hij elke bergetappe in de rest van Tour ziet als een kans om voor een ritzege te gaan. Het was echter zijn ploegmaat Koen de Kort - een mindere klimmer - die de goede groep vond en niet Mollema.

"Voor mij was het dus balen in het peloton en al proberen een beetje bezig te zijn met de rit van vrijdag", zegt de Groninger, die uiteindelijk als 35e over de streep kwam in Peyragudes op bijna twaalf minuten van winnaar Romain Bardet.

"Op Port de Balès probeerde ik nog lang bij de groep met favorieten te blijven om misschien nog iets voor Alberto Contador te kunnen betekenen, maar ik moest er vlak voor de top af en daarna had het geen zin meer om volle bak door te rijden tot de streep. Ik heb op de laatste twee klimmen naar de finish dus zeker energie gespaard."

Schade

Na de finish hoorde Mollema dat zijn kopman Contador, die in de rit van woensdag nog twee keer was gevallen, wederom tijd had verloren. De Spanjaard moest 2 minuten en 15 seconden toegeven op Bardet en staat in het klassement nu elfde op 7.14 van de nieuwe geletruidrager Fabio Aru.

"Contador heeft de schade nog redelijk beperkt weten te houden na zijn twee valpartijen van gisteren", aldus Mollema. "Maar er moeten gekke dingen gebeuren als hij nog wil stijgen naar de top vijf."

"Het zat er al aan te komen dat dat een goed klassement niet meer mogelijk is voor Contador. Het is jammer, want we zijn niet voor een elfde plek naar de Tour zijn gekomen. We moeten nu de bakens verzetten en voor etappes gaan, met de hele ploeg. Hopelijk pakt dat goed uit."