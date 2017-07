Uran en Bennett krijgen tijdstraf voor aannemen bidon

Uran, de nummer vier in het klassement, nam in de laatste 10 kilometer een bidon aan van iemand die langs de kant stond. Dat is reglementair verboden. Cannondale, de ploeg van de Colombiaan, meldt de tijdstraf te accepteren.

Teambaas Jonathan Vaughters zette echter vraagtekens bij het feit dat de Fransman Romain Bardet niet werd bestraft, hoewel ook de ritwinnaar een flesje water van een toeschouwer zou hebben aangenomen. Vaughters plaatste een filmpje daarvan op Twitter.

Bennett nam eveneens op de Peyresourde water aan van een toeschouwer. Hij deed dat met nog ruim zes kilometer te fietsen. Lotto-Jumbo legt zich niet neer bij de straf van de kopman en gaat in beroep.

Protest

"Er is helemaal niks gebeurd. Ik heb een flesje water aangenomen van een toeschouwer om over mijn hoofd te gooien en volgens de jury was dat een bevoorrading in de laatste tien kilometer", vertelt Bennett. "Maar dat slaat echt nergens op. We hebben een protest ingediend en we zullen zien wat er gebeurt."

Uran blijft de nummer vier van het klassement, maar heeft nu wel 55 in plaats van 35 seconden achterstand op de nieuwe geletruidrager Fabio Aru. Bennett staat negende op 4.24 minuten.