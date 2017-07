Aru kan geluk niet op met eerste gele trui in Tour de France

"Het was een fantastische emotie toen ik hoorde dat ik de gele trui had", zei de 27-jarige Aru vlak na de finish in Peyragudes.

Samen met ritwinnaar Romain Bardet en Rigoberto Uran reed Aru in de laatste honderden meters van de slotklim uit het wiel van Froome, die uiteindelijk zo'n twintig seconden moest toegeven op zijn belangrijkste concurrenten in de strijd om de eindzege.

Bij Aru kwamen er bij het ontvangen van zijn eerste gele trui op het podium de nodige emoties los. "Toen ik de gele trui kreeg, dacht ik aan alle mensen die me geholpen hebben."

De Italiaanse kopman van Astana had ook complimenten over voor zijn teamgenoten. "Mijn ploeg is ondanks veel valpartijen heel dicht bij me gebleven vandaag. Jakob Fuglsang probeerde zo lang mogelijk bij ons blijven, terwijl we wisten dat hij pijn had door de breukjes in zijn arm. Het was belangrijk om vandaag goed te reageren na het uitvallen van Dario Cataldo woensdag, daarom draag ik deze gele trui op aan mijn teamgenoten."

Gras

Aru kende in de slotfase van de etappe nog wel een hachelijk moment toen hij tijdens een afdaling in het gras terechtkwam. "Ik zat achter Michal Kwiatkowski en Froome toen ze een bocht te snel namen. We belandden naast de weg, maar we crashten niet. We zaten op het zwaarste verzet, daarom was het lastig weer op gang te komen. Gelukkig stopten de mannen voor ons, ik bedank hen daarvoor."

Aru wilde nog niet al te veel vooruitblikken op de rit van vrijdag. "Ik wil morgen pas over de volgende etappe nadenken. Ik wil eerst van dit moment genieten. Ik weet dat het morgen heel lastig wordt."

"Dit soort korte etappes zijn heel gevaarlijk, dat weten we uit het verleden. Ze doen veel pijn en er zal heel hard gereden moeten worden. Veel renners zullen in de ontsnapping willen zitten. Het enige dat ik zeker weet is dat het een heel zware dag wordt."

Aru verdedigt in de tweede Pyreneeënetappe een voorsprong van zes seconden op Froome. Bardet en Uran moeten respectievelijk 25 en 55 tellen goedmaken op de winnaar van de Vuelta a España in 2015.