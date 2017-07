Bardet voelt dat hij mee kan strijden om eindzege in Tour

"Ons team is nog nooit zo sterk geweest", vertelde de kopman van AG2R nadat hij voor het derde jaar op rij een Touretappe had gewonnen. "We gaan echt meedoen voor de eindzege nu. Hopelijk kunnen we het laten zien in het beslissende deel van de Tour."

Bardet profiteerde vlak voor de top van de Peyragudes van een aanval van Fabio Aru, die op 300 meter van de finish aanzette. Geletruidrager Chris Froome brak en kwam op het steile stuk naar de streep nog maar nauwelijks vooruit.

Niet Aru, maar Bardet ging er met de zege vandoor. "Ik had goede benen, maar ik was vooral geduldig. Geweldig dit", aldus de 26-jarige Fransman.

Strijd

Bardet kijkt vol vertouwen uit naar de komende anderhalve week. "Het wordt nog een mooie strijd. Vandaag hebben we een goede stap gezet, maar we moeten gefocust blijven."

Na twaalf etappes staat Bardet derde in het klassement, op 25 tellen van de nieuwe geletruidrager Aru en op negentien seconden van Froome.

Vorig jaar stond Bardet voor het eerst op het eindpodium in Parijs. De 26-jarige Fransman werd toen tweede in de Tour, ruim vier minuten achter winnaar Froome.