Vluchter De Kort was niet zo blij met plaats in kopgroep

"Het was beter geweest als een van onze klimmers mee had gezeten", vertelde de renner, die in hetzelfde team zit als onder anderen Alberto Contador en Bauke Mollema, bij de NOS.

De Kort wist dat zijn eigen kansen om in een bergetappe mee te kunnen strijden om ritwinst minimaal waren. "Maar het was de bedoeling van de ploeg om sowieso mee te zitten in de vlucht. Uiteindelijk was ik dus de gelukkige, of de ongelukkige."

De Kort werd op de Port de Balès al vroeg ingerekend door de groep met favorieten. "Ik hoopte nog wat werk te kunnen doen voor Alberto. Ik had een bidon voor hem meegenomen, maar hij wilde hem niet eens. Dus uiteindelijk heb ik maar weinig kunnen doen."

Ruimte

Ook de andere renners van de twaalf man sterke kopgroep kwamen uiteindelijk niet in de buurt van de dagzege. Onder aanvoering van Team Sky werden de vluchters op de Port de Balès en de Col de Peyresourde een voor een ingerekend.

"Ik had echt het idee dat de kopgroep vooruit zou blijven", zei de 34-jarige De Kort, die bezig is aan zijn zesde Tour de France. "Maar Sky had blijkbaar andere plannen."

Froome kon het werk van zijn ploeggenoten niet afmaken en raakte zijn gele trui kwijt aan Fabio Aru. "Dat vind ik opvallend", geeft De Kort aan. "Ze hebben zichzelf op deze manier toch aardig in de voet geschoten."

De Kort finishte een kwartier na de ritwinnaar Romain Bardet op de 49e plaats. Zijn ploeggenoot Mollema was op de 35e plaats, op 11 minuten en 50 seconden, de beste Nederlander.