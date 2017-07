Froome verliest gele trui aan Aru, Bardet wint eerste Pyreneeënrit in Tour

Bardet kwam als eerste boven in Peyragudes na een zeer steile slotklim van 2,4 kilometer. Aru zette aan het einde van die klim de aanval in, maar Froome kon niet mee met de favorieten en kwam pas als zevende over de streep.

Bardet troefde in de laatste meters de Colombiaan Rigoberto Uran en de Italiaan Aru af. Voor de 26-jarige Bardet van AG2R La Mondiale is het zijn derde etappezege in drie opeenvolgende Tours.

Steve Cummings had in de slotfase overigens nog de beste papieren voor de ritzege. De Britse kampioen ontsnapte zo'n dertig kilometer voor de finish op de Port de Balès, maar hij was niet in staat om zijn voorsprong tot het einde vol te houden en werd acht kilometer voor de meet gepakt door de groep met favorieten.

Aru, die met achttien seconden achterstand op Froome aan de twaalfde rit begon, heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van zes seconden op de Brit van Team Sky. Bardet staat achter Aru en Froome derde, met 23 seconden achterstand op de Italiaanse leider.

Vrijdag gaan de renners opnieuw de bergen in, maar dit keer dit keer over een parcours van slechts 101 kilometer van Saint-Girons naar Foix.

Vluchters

De derde bergetappe en eerste Pyreneeënrit deze Tour kende twee bergen van de eerste categorie en één berg van de buitencategorie. Het begin was echter vlak en zodoende ideaal voor vluchters. Direct na de start waren er dan ook veel demarrages, al liet de vlucht van de dag vijftien kilometer op zich wachten.

Een kopgroep van twaalf, met Koen de Kort als enige Nederlander, pakte een ruime voorsprong op het peloton. Tussen de vluchters zat ook Marcel Kittel, die woensdag al zijn vijfde ritzege boekte deze Tour en zijn veertiende in totaal. De Duitser verdedigde zijn groene trui ten opzichte van Michael Matthews, die eveneens in de kopgroep zat.

Kittel pakte in totaal zeventien punten voor de groene trui en moest vlak voor de Col de Menté, 81 kilometer voor de finish, lossen. Het peloton, onder leiding van Team Sky van Froome, zag de achterstand oplopen tot ruim zes minuten, maar werkte die achterstand geleidelijk terug.

Port de Balès

Met nog circa 45 kilometer te gaan begon de kopgroep aan de Port de Balès, een berg van elf kilometer met een stijgingspercentage van 7,7 procent. Dat was ook het moment dat de kopgroep steeds meer werd uitgedund. Onder anderen Matthews en De Kort moesten lossen.

De Gendt bepaalde het tempo in de kopgroep, maar de Belg was kansloos toen Cummings demarreerde. De Britse kampioen ging solo verder en bereikte in zijn eentje de top van de Port de Balès met een voorsprong van twee minuten op de achtervolgers. Cummings leek ook een goede kans te hebben op de ritzege, maar de Brit had daar niet genoeg energie voor en werd acht kilometer voor de meet ingerekend door de groep met daarin Froome en Aru.

De twee kanshebbers op de eindzege kwamen niet ver daarvoor nog goed weg nadat ze door een stuurfout in de bocht het gras in reden. De schade voor Froome en Aru bleef uiteindelijk beperkt, aangezien niemand de twee klassementsrenners probeerde aan te vallen.

Op de allesbeslissende slotklim met een stijgingspercentage van ruim acht procent leek Froome, gesteund door zijn knechten, de beste papieren te hebben voor de ritzege. Een aanval in de laatste vijfhonderd meter van Aru was de Brit echter te machtig. Bardet trok op de top van de zeer steile slotklim uiteindelijk aan het langste eind en Aru pakte met zijn derde plek genoeg bonificatieseconden om de gele leiderstrui van drievoudig Tourwinnaar Froome over te nemen.