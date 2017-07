Mollema kijkt ernaar uit om vol voor zege te gaan in laatste vijf bergritten

"Ik hoop dat ik de komende dagen hetzelfde kan laten zien als wat Robert Gesink afgelopen zaterdag deed", doelt Mollema donderdag voor de start van de twaalfde rit op het goede optreden van zijn inmiddels uitgevallen landgenoot, die hem de tweede plek opleverde in de achtste etappe.

"Ik voel me de laatste dagen wel goed, daar ben ik blij mee. Hoe de benen precies zijn als je echt in de ontsnapping zit, weet je natuurlijk nooit. Maar zondag voelde het goed om een dagje in de vlucht te zitten en ik ben goed hersteld van die inspanning."

Mollema zat zondag in de koninginnenetappe lang mee aan het front, maar de latere nummer twee van de etappe Warren Barguil bleek net wat sterker dan de Groninger. De huidige nummer 27 van het klassement krijgt mogelijk donderdag een nieuwe mogelijkheid om aan te vallen.

Kansen

"Ik moet er gewoon vol voor gaan", zegt Mollema. "Er zijn nog een paar kansen voor mij deze Tour, niet alleen vandaag, maar ook vrijdag, zondag en volgende week de twee ritten in de Alpen. Ik kijk ernaar uit, het is leuk om er proberen vol in te vliegen."

De eerste Pyreneeënetappe is om 11.10 uur begonnen in Pau. Op 214,5 kilometer naar Peyragudes liggen twee cols van eerste categorie en één van buitencategorie. De finish is na een klim van 2,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4.