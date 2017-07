Nieuwe 'opstelling' sprinttrein helpt Groenewegen aan beste uitslag

Niet Robert Wagner maar Timo Roosen was in de elfde etappe de laatste man voor Groenewegen. "We hebben dat veranderd omdat je in de Tour een sprint niet zozeer hoeft aan te trekken met een sprint", legt Wagner uit in gesprek met NUsport.

"In de Tour is het belangrijk dat je als lead-outman in de laatste kilometer je snelheid kan vasthouden en Timo kan iets langer in de wind rijden dan ik. Ik heb misschien een wat snellere aanzet, maar dat is in de Tour wat minder belangrijk dan in bijvoorbeeld een koers in Nederland en Belgiƫ bij het aantrekken van de sprint."

Waar Groenewegen in vorige massasprints deze Ronde van Frankrijk vaak van te ver moest komen in de absolute finale, daar zat de 24-jarige Amsterdammer woensdag in Pau op de perfecte plek: in het wiel van Marcel Kittel.

"Timo is een ander type renner dan Robert Wagner", aldus ploegleider Nico Verhoeven. "Hij deed vandaag heel goed werk, met als resultaat dat Dylan op de juiste plaats zat. Dylan heeft daarom in tegenstelling tot dinsdag (toen hij derde werd, red.) nu wel vrij kunnen sprinten. Als je zo jong bent en twee keer top drie sprint, dan behoor je tot de wereldtop."

Power

Ondanks de goede lead-out bleek Kittel ook woensdag weer te sterk voor Groenewegen en alle andere sprinters. De Duitser boekte alweer zijn vijfde ritzege van deze Tour.

"Maar we weten dat een zege erin zit als alles op z'n plaats valt", zegt Roosen. "Dylan doet niet heel veel onder voor Kittel."

"Kittel kan ook een keer een foutje maken, van te ver moeten komen of even in de remmen moeten knijpen. Hopelijk gebeurt dat deze Tour nog en dan is voor ons gewoon alles mogelijk."

De volgende kans op een vlakke massasprint is normaal gesproken pas weer volgende week dinsdag in de zestiende rit, al geeft het parcours dan ook mogelijkheden aan vluchters.