Froome hoopt dat Pyreneeënrit 'niet zo bizar' wordt als koninginnenrit

Die negende etappe leverde liefst dertien uitvallers op, onder wie Robert Gesink, de klassementsrenners Richie Porte en Rafal Majka en Geraint Thomas, een belangrijke ploegmaat van Froome. "Het zou fijn zijn het donderdag niet zo bizar wordt als zondag", aldus de klassementseleider.

De elfde etappe van Pau naar Peyragudes telt 214,5 kilometer. Onderweg zijn er zes cols, waarvan één van de buitencategorie (Port de Balès) en twee van de eerste categorie (Col de Menté en Col de Peyresourde). De etappe eindigt met een klim van 2,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4.

"Er zijn nog maar twee aankomsten bergop deze Tour de France en dit is er daar een van, dus het wordt een heel belangrijke dag", kijkt Froome vooruit naar de loodzware rit. "Veel renners zullen gaan proberen om tijd terug te winnen in het klassement."

Prioriteit

De drievoudig Tourwinnaar en titelverdediger begint aan de Pyreneeën met een voorsprong van achttien seconden op de nummer twee Fabio Aru. Romain Bardet staat derde in het klassement op 51 tellen, terwijl Rigoberto Uran (55 seconden) ook nog op minder dan een minuut van het geel staat.

"Als team is onze grootste prioriteit donderdag om niemand terug te laten komen die al tijd verloren heeft in het klassement", aldus Froome. "En zelf moet ik natuurlijk vooral Aru in de gaten houden, aangezien hij het dichtst bij me in de buurt staat."

De Engelsman geeft toe dat hij en Team Sky ook al een klein beetje bezig zijn met de tweede Pyreneeënetappe van vrijdag. De dertiende rit kent drie cols van de eerste categorie en is vooral heel kort met slechts 101 kilometer.

"Het klopt dat die etappe al in ons achterhoofd zit", zegt Froome. "Het zal honderd kilometer vol gas zijn. De rit van donderdag lijkt op papier meer bepalend, maar we weten uit het verleden dat korte etappes voor verrassingen kunnen zorgen. Als team zijn we daar zeker op voorbereid."

De twaalfde etappe van de Tour begint donderdag om 11.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.45 uur en 17.30 uur.