Contador kan niet geloven hoeveel pech hij heeft deze Tour

"Alberto heeft een flinke klap gemaakt ", aldus Steven de Jongh, de ploegleider van Contadors team Trek-Segafredo, na de finish in Pau. "Zijn zijkant ligt open, zijn arm ligt open en hij heeft een bult op z'n hoofd."

Contador ging eerst in de bevoorradingszone onderuit, maar dat leverde hem weinig schade op. Op twintig kilometer van de streep ging de Madrileen samen met zijn ploegmaat Michael Gogl een stuk harder naar de grond.

De Tourwinnaar van 2007 en 2009 wist wel terug te keren in het peloton en kan donderdag gewoon weer opstappen, maar hij kende wel de slechts mogelijke voorbereiding op de eerste Pyrenee├źnrit.

"Elke val in de Tour is ernstig, je kunt geen enkele valpartij gebruiken", zegt De Jongh. "Het is gewoon klote. Gelukkig zijn er geen breuken en is het nog ver naar Parijs. Hij zal wel weer herstellen."

Tijdverlies

Contador zit de laatste dagen in een negatieve spiraal, want zondag ging hij in de loodzware koninginnenetappe door de Jura al twee keer onderuit. Dat leverde hem ruim vier minuten tijdverlies op.

"De laatste paar dagen gaat alles wel fout wat er fout kan gaan", stelt De Jongh. "We zullen zien hoe Alberto zich donderdag voelt."

Contador kan zelf amper geloven hoeveel pech hij deze ronde al gehad heeft. "Mentaal vraagt deze Tour erg veel van me. Maar als mensen denken dat ik op ga geven, dan kennen die mensen me niet."

"Ik heb weer een paar stevige tikken gehad, met name bij mijn heup. Dit maakt de Pyrenee├źnritten niet makkelijker, maar ik zal sterker moeten zijn en meer doorzettingsvermogen moeten tonen. Zo zal ik omgaan met deze situatie."