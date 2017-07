Trotse Kittel 'sprakeloos' na vijfde etappezege in Tour

"Ongelooflijk, dit maakt mij sprakeloos", jubelde Kittel na afloop van de etappe. "Alles valt in deze Ronde van Frankrijk op zijn plaats voor mij."

"Fysiek en mentaal ben ik op mijn best. Het gaat werkelijk perfect in alle opzichten", vervolgde de 29-jarige renner van Quick-Step Floors. "En de Tour is voor mij nog niet voorbij."

Kittel won eerder de tweede, zesde, zevende en tiende rit. "Voorlopig heb ik al mijn kansen benut. Het kan nu niet meer slechter voor mij. Ik ben supertrots."

In de massasprint passeerde hij eerst nog een aantal andere renners, voordat hij op kop kwam. "Het was steeds een gaatje zoeken om er doorheen te komen. En dat lukte geweldig. Ik kon steeds van wiel naar wiel springen."

Ploeggenoten

De groenetruidrager bedankte na afloop zijn ploeggenoten van Quick-Step Floors, die hem uitstekend afzetten in de sprint. "Ik heb opnieuw niets laten liggen in de eindsprint. Ik ben ontzettend blij, ook voor mijn teamgenoten die weer ongekend werk voor mij hebben verricht."

In totaal staat Kittel nu op veertien dagzeges in de Ronde van Frankrijk. Dinsdag passeerde hij sprintlegende Erik Zabel en werd daarmee Duits recordhouder.

Met vijf sprintzeges in een Tour komt Kittel op gelijke hoogte met de Belg Freddy Maertens en de Brit Mark Cavendish. Maertens won in 1976 en 1981 vijf massasprints en Cavendish deed hetzelfde in 2009, 2010 en 2011.