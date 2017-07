Groenewegen kan leven met tweede plaats in elfde Touretappe

"Ik zat dit keer wel in het wiel van Marcel, maar ben weer op waarde geklopt", zei een realistische Groenewegen gelijk na de finish voor de camera van de NOS.

"Ik denk dat we het vandaag als ploeg heel sterk hebben gedaan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ik ging op 350 meter van de streep aan en het plan was om er overheen te komen, maar het bleef helaas bij een plan."

Op de vraag wat momenteel het verschil is tussen hem en Kittel had Groenewegen een duidelijk antwoord. "Hij is sterker. Hij valt niet stil. Normaal gesproken doet iemand dat op een gegeven moment wel een keer, maar bij hem heb ik dat gevoel niet echt."

De 24-jarige Amsterdammer stelde dat er in het huidige peloton niemand kan tippen aan de kwaliteiten van Kittel. "Marcel is gewoon de beste. Zelfs als hij een foutje maakt, is er nog niks aan de hand voor hem."

Groenewegen wilde nog niet al te veel vooruitblikken op de rest van de Tour. "We mogen tevreden over vandaag zijn. We hebben het maximale behaald. Ik heb vrij kunnen sprinten. Als iemand dan sterker is, dan kan ik daar vrede mee hebben. Nu op naar de klimdagen."