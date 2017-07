"Ik heb geen idee hoe we Kittel op dit moment moeten kloppen", verzucht de Duitse sprinter John Degenkolb, die dinsdag in de tiende etappe op respectabele afstand van zijn landgenoot als tweede eindigde in Bergerac.

"Dinsdag was hij onklopbaar, dat is zeker. Hij is ontzettend getalenteerd en op dit moment heel, heel erg goed. Ik zie niet hoe iemand hem momenteel kan verslaan in een man-tegen-mangevecht. Maar het blijft de Tour, daarin kan van alles gebeuren."

Ploegleider Hilaire Van der Schueren van Wanty-Groupe Gobert sprak dinsdag tegen Sporza zijn verbazing uit dat de sprintersploegen ondanks de dominantie van Kittel elke vlakke etappe op kop van het peloton blijven rijden en niet proberen mee te zitten in een ontsnapping.

"Onbegrijpelijk", foeterde Van der Schueren, die in de tiende etappe met Yoann Offredo niet voor het eerst deze Tour een man in de kopgroep had.

"We hadden gehoopt dat dinsdag zeven of acht renners ten aanval zouden trekken. Iedereen praat over de saaie etappes, maar ze doen er niets aan. Wij proberen het, maar niemand helpt ons. Waarom stuurt Lotto Soudal niemand mee? Dan hoeven ze niet op kop te rijden in het peloton."

Frison

Lotto Soudal is met zijn sprinter André Greipel deze Ronde van Frankrijk niet verder gekomen dan drie derde plaatsen, maar volgens ploegleider Herman Frison is de Belgische formatie woensdag niet van plan zijn tactiek aan te passen.

"We zijn hier met Greipel, dus we moeten ervoor gaan in de sprint", aldus Frison. "Je kunt wel zeggen dat we een keer niet op kop van het peloton moeten rijden en moeten meespringen met een kopgroep, maar dan zal een andere sprintersploeg wel op kop gaan rijden. Dus dat is ook geen oplossing."

De Belg kan niet ontkennen dat de kans niet heel groot is dat Greipel woensdag Kittel zal verslaan. "We moeten het zeggen zoals het is: deze Kittel is outstanding. Als hij in deze conditie steekt, is het supermoeilijk om hem te kloppen."

Hoffman

Tristan Hoffman heeft ook geen pasklare oplossing om Kittel woensdag van zijn vijfde ritzege van deze Tour af te houden.

"Het begint al bij de start van de rit", zegt de ploegleider van Bahrain-Merida in gesprek met NUsport. "De sprintersploegen geloven nog dat hun sprinters kunnen winnen, dus dan laten ze een niet al te grote groep wegrijden, een groep die ze kunnen controleren. Met het vlakke parcours is het dan heel moeilijk om een ontsnapping tot een goede einde te brengen."

Hoffman kan begrip opbrengen voor mensen die zeggen dat andere ploegen dan het Quick-Step Floors van Kittel niet meer voor een massasprint zouden moeten rijden. "Maar als er twee ploegen zijn die een sprint willen en als die een aantal renners voorop zetten, dan moet de kopgroep echt uit vijftien à twintig man bestaan om een kans te hebben. En dat laten ze niet gebeuren."

"Dus woensdag wint Kittel weer? Die kans is vrij groot, ja", zegt Hoffman met een glimlach. "Vroeger had je in Tour vaak ook 'tussenetappes', met een paar bergjes in de finale waarop het peloton uit elkaar gereden werd. Dat is nu niet het geval. Ik kan me voorstellen dat je als kijker wat meer actie wil, maar die is er op dit moment gewoon niet."

De elfde etappe van de Tour begint woensdag om 13.05 uur in Eymet. De finish is na 203,5 kilometer in Pau, waar de renners tussen 17.35 en 18.00 uur worden verwacht.