Degenkolb sprint ondanks 'heel veel pijn' naar tweede plaats in Bergerac

"Ik heb nog steeds heel veel pijn", aldus Degenkolb in Bergerac na zijn beste uitslag van deze Tour. "Mijn benen en mijn vorm zijn het probleem niet, maar ik kan mijn arm nog steeds niet goed optillen."

De 28-jarige Duitser was vorige week dinsdag in de vierde etappe naast Mark Cavendish het tweede slachtoffer van de elleboog van Peter Sagan, die de Slowaakse wereldkampioen diskwalificatie opleverde.

Degenkolb brak in tegenstelling tot Cavendish niks, maar een gewricht in zijn schouder is wel licht ontwricht. "Op de fiets voel ik me nog het meest comfortabel", zei de sprinter van Trek-Segafredo.

"Maar het kost me veel energie om aan mijn stuur te trekken, dat is erg pijnlijk. En het is lastig om tijdens etappes bidons aan te pakken, dat moeten mijn teamgenoten voor me doen. Gelukkig hielp de adrenaline me om me vandaag in de finale te focussen op de sprint."

Wondertje

In de finale van de tiende etappe zat Degenkolb samen met zijn vaste adjudant Koen de Kort tot twee kilometer van de streep op een goede positie, maar daarna zakte hij ver terug.

"Gelukkig zat Kittel ook ver van achteren", glimlachte Degenkolb. "Met nog één kilometer te gaan zag ik Marcel langs me komen en zag ik een gat om hem te volgen. Ik moest voluit sprinten om in zijn slipstream te blijven, maar hij bracht me zo wel goed naar voren."

Kittel kloppen was echter veel te veel gevraagd, zoals dat deze Tour voor alle renners geldt. "Eigenlijk is het een wondertje dat Marcel van de 25e positie nog naar de zege wist te rijden. Hij is ongelooflijk goed in vorm en met afstand de sterkste sprinter momenteel."

De kans is groot dat Kittel woensdag opnieuw dagsucces heeft, want dan staat er weer een vlakke etappe op het programma. De elfde etappe gaat van Eymet naar Pau en is 203 kilometer lang. Donderdag is de eerste Pyreneeënrit.