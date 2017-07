Froome stelt dat er geen problemen zijn tussen hem en Aru

"Er zijn geen problemen tussen mij en Aru", zei Froome op de persconferentie na de door Marcel Kittel gewonnen tiende rit over de Italiaan die tweede staat in het klassement.

Aru viel in de loodzware negende etappe aan precies op het moment dat Froome van fiets moest wisselen. De Italiaan, die zijn demarrage uiteindelijk niet doorzette, stelde na de rit dat hij niet gezien had dat Froome materiaalproblemen had.

Toen de groep met favorieten weer samen was gekomen op de slotklim van de etappe leek Froome de kopman van Astana de berm in te duwen door naar rechts uit te zwenken.

Balans

De drievoudig Tourwinnaar zei maandag op de rustdag al dat hij direct zijn excuses had aangeboden aan Aru en dat het "bizar" was om te suggereren dat hij zijn concurrent expres van de weg afduwde.

Froome herhaalde dinsdag dat er wat hem betreft niks aan de hand was en dat Aru dat ook weet. "Fabio weet dat ik mijn balans verloor. Hij was de eerste die doorhad dat ik het niet bewust deed. Hij wist dat ik een probleempje had."

Froome en Aru hadden dinsdag een rustige dag in de Dordogne. Het verschil tussen de nummer één en twee van het klassement is daardoor nog steeds achttien seconden.

Froome beklemtoonde na de etappe dat hij Aru als een grote concurrent ziet deze Tour. "In de etappe naar La Planche des Belles Filles van afgelopen woensdag liet hij zien hoe sterk hij is en dat hij het juiste moment weet te kiezen. Tactisch lijkt hij de koers goed te kunnen lezen, ik zal op mijn hoede moeten zijn voor hem."

Gele trui

De kopman van Team Sky schreef dinsdag zelf weer een stukje historie, want hij kreeg de vijftigste gele trui uit zijn loopbaan. Daarmee staat hij samen met de Fransman Jacques Anquetil op de gedeelde vierde plaats op de ranglijst aller tijden.

Boven Froome staan nog de Belg Eddy Merckx (96 gele truien), de Fransman Bernard Hinault (75) en de Spanjaard Miguel Indurain (60).

"Toen ik over de finish kwam werd me verteld dat ik nu op vijftig gele truien sta", zei Froome. "Op gelijke hoogte staan met Anquetil is een hele eer. Maar het zou mooier zijn als ik het geel kan houden tot Parijs."