Kittel 'zielsgelukkig' na historische etappezege in Tour de France

"Vier overwinning in één Tour is een enorm aantal. Ik ben zielsgelukkig", zei Kittel in Bergerac, waar hij John Degenkolb en Dylan Groenewegen voorbleef in de massasprint na 178 kilometer koers.

De 29-jarige Kittel won eerder deze Tour de tweede, de zesde en de zevende rit en rijdt bovendien in de groene trui. In totaal staat hij nu op dertien dagzeges in de Ronde van Frankrijk, één meer dan de Duitse sprintlegende Erik Zabel (12).

Kittel kan zijn succes in de Tour zelf nog niet helemaal geloven. "Het lijkt bijna alsof ik in een andere wereld leef, het lijkt onecht. Toen ik begon met wielrennen had ik niet eens gedacht dat ik ooit de Tour zou rijden. Nu heb ik dertien keer gewonnen", aldus de Duitse recordhouder, die ook al vier etappes in de Giro d'Italia en één rit in de Ronde van Spanje won.

Net als in deze Tour schreef Kittel in de edities van 2013 en 2014 vier etappes op zijn naam. Slechts zeven andere renners wonnen ook vier ritten in drie verschillende Tours.

Grote prestatie

Kittel vindt zichzelf overigens een stuk beter dan jaren geleden. "Ik denk dat ik kan zeggen dat ik nu de beste Marcel ben die ik ooit ben geweest, ook conditioneel. Ik heb alles op de goede manier gedaan in mijn voorbereiding in aanloop naar de Tour. Dat is voor mij een grote prestatie."

Kittel beseft dat hij zijn ritzeges ook voor een groot deel te danken heeft aan zijn ploeg. De kopman van Quick-Step had na zijn vierde overwinning deze Ronde van Frankrijk daarom mooie woorden over voor ploegmaat Julien Vermote, die als knecht een belangrijke rol vervult.

"Wat Vermote doet, is echt ongelooflijk", aldus Kittel. "Hij laat zien hoe sterk hij is. Het is een kwaliteit op zich om uren lang op kop van het peloton te kunnen rijden op hetzelfde tempo, terwijl je ook nog het verschil met de kopgroep in de gaten houdt. Het lijkt simpel, maar is heel lastig. Hij is ontzettend belangrijk voor het team."