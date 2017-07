Sinkeldam gelooft niet meer in groene trui voor ploeggenoot Matthews

''Als wij in de race wilden blijven, hadden we punten moeten pakken. Dit is een grote teleurstelling'', zei de Nederlands kampioen, die Matthews na 178 kilometer niet mee zag doen om de ereplaatsen. De Australiër werd dertiende in de rit die gewonnen werd door Marcel Kittel

''Kittel wint weer, ik denk dat hij inmiddels meer dan honderd punten voorsprong heeft'', schatte Sinkeldam voor de camera van de NOS. Het verschil met viervoudig ritwinnaar Kittel bedraagt 102 punten.

''Waar Michael punten kan pakken, is onderweg in de tussensprints", weet Sinkeldam, die komende winter de overstap maakt naar de Franse ploeg FDJ. "Maar dan moet je heel wat etappes meezitten om dat verschil nog goed te maken. Het is niet realistisch meer om aan groen te denken.''

Barguil

In tegenstelling tot de groene trui maakt Sunweb wel een grote kans op de bolletjestrui. Warren Barguil gaat aan de leiding in het bergklassement. De Franse kopman van de Duitse ploeg met Nederlandse roots mag donderdag weer aan de bak, want dan staat de eerste Pyreneeënrit op het programma.

De etappe van woensdag loopt waarschijnlijk weer uit op een massasprint. De vlakke rit gaat van Eymet naar Pau en is 203 kilometer lang.